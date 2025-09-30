El mundo oyó a Márquez gritar “sí que ho he fet!”

Ustedes no lo saben, pero lo sospechan, lo intuyen, saben que en todos los rincones del mundo hay gentes, técnicos, ingenieros, telecos, qué se yo, que tratan de inventarse aparatos, sistemas, trucos, drones voladores, micrófonos sabios, lentes insospechadas, milagros de la técnica que, luego, cuando te sientas en el sofá y conectas la tele, flipas tortillas de patatas con lo que ves, con lo que sientes y, a veces, con lo que oyes.

Repito, sé que esto que les voy a contar puede que no les interese demasiado, pero “algú ho havia de dir”. El Mundial de MotoGP tiene cosas maravillosas, es una pieza única, una exhibición tecnológica continua, una mejora constante, permanente, ríase usted, en serio, de la F-1. Hasta los dueños de la F-1, nuevos amos de MotoGP, están admirados. Todo ese arsenal de maravillas visuales empieza a convertirse también en audios.

Carmelo Ezpeleta, el ‘dios’ que todo lo puede, el hombre que convirtió un deporte, un espectáculo, una diversión en algo por lo que los estadounidenses de Liberty Media acaban de pagar 4.200 millones de euros (con el visto bueno de Bruselas), contó con la inestimable ayuda, colaboración, picardía y sabiduría de Manel Arroyo y Jaume Roures, fundador de Mediapro, para convertir las retransmisiones de MotoGP en el mayor, créanme, espectáculo deportivo de la actualidad.

La vuelta de honor, de celebración, de éxtasis de Marc Márquez Alentà en Motegi, Japón, y su grito de liberación, de gloria, de triunfo, de sacrificio y éxito, pse ha convertido ya en el momento más estremecedor de la hisotria del Mundial de motociclismo.

Cerca de 200 cámaras, de 200 lentes, de 200 ojos colocados en las motos, en el entorno de la pista, moviéndose por los talleres, paseándose por el ‘pit lane’, nos ayudan a tener la sensación de que somos Marc Márquez ¡¡¡¡¡ojalá fuésemos Marc Márquez, ojalá!!!! Y, ahora, de la mano de un auténtico chalado, el ‘teleco’ Sergi Sendra, nieto del mítico diseñador de la cajetilla de ‘Ideales’ y ‘Bisonte’, Carles Vives, vamos a vivir, pronto, el sonido de las motos, los pilotos y los ingenieros hablando en directo a 350 kms/h. Repito: ríanse de la F-1. MotoGP es otra dimensión.

Y el primer experimento, el adelanto de lo que viene la próxima temporada o la siguiente (el secreto empieza a destaparse), se produjo, maravillosamente ejecutado, el pasado domingo, en el GP de Japón donde el último invitado a la mesa de Leo Messi, Michael Jordan, Tiger Woods, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer o Michael Schumacher, el joven catalán Marc Márquez, ya nueve veces campeón del mundo, pudo gritar, con audiencia mundial, para que lo escuchasen, en vivo y en directo, millones y millones de fans, un clamoroso y muy representativo: “Sí que ho he fet!”

Márquez corrió la carrera de Motegi equipando su casco Shoei con un micrófono y dos auriculares. Y, sí, al nuevo mesías, al nuevo mago, al ‘dios’ de la velocidad, al ser más intrépido que existe sobre dos ruedas, al prestidigitador del asfalto, se le oyó, se le escuchó y se le entendió gritar: “Sí que ho he fet!” Y también, sí, se le oyó llorar, berrear de felicidad.

Ese “sí que lo he hecho”, en catalán, claro, poco antes de que pasease la bandera española ¿y?, que boba es la gente, demuestra que, como ha reconocido siempre durante sus años de calvario, sacrificio, agonía y duda, jamás estuvo seguro, convencido, de poderlo lograr.

Porque les diré (y eso también lo saben ustedes) que Marc Márquez Alentà corre y arriesga su vida para ser feliz, para provocar mariposas en el estómago de sus fans pero corre, fundamentalmente, para ganar. Marc no busca entretenerse, busca divertirse mientras gana. Por eso para él, más que para los suyos, era tan, tan, tan importante coronarse, de nuevo, en este bendito 2025. De ahí ese grito mundial. Ese “sí que ho he fet!” vale oro, platino, litio.

Gracias señores de MotoGP TV por ese instante tan maravilloso, por eso grito único, por esa celebración inédita, por demostrar, con un grito, que el salvaje viacrucis de MM93 ha terminado. Gracias señor Ezpeleta, gracias Carlos Ezpeleta, impulsor de este genial y llamativo avance, gracias Manel, gracias Jaume, felicidades Sergi, porque de aquellos inicios escasos, amaterus, necesitados, muy peleados, aislados y solitarios, hemos llegado al éxtasis más grande jamás soñado.