Tenis
Final del torneo de Tokio: Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo
El número uno del mundo se mide en la final ante el estadounidense, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking
Redacción
El tenista español Carlos Alcaraz disputa este martes la final del ATP 500 de Tokio 2025 frente a Taylor Fritz. Superadas las molestias en el tobillo, el murciano encara su último compromiso en territorio japonés. Su camino hasta la final no ha sido sencillo: tras un estreno complicado ante el argentino Sebastián Báez, logró imponerse con autoridad a Bergs y Nakashima, antes de sufrir para doblegar a Casper Ruud en semifinales. Esta primera participación como número uno del mundo la está solventando con nota.
Ahora le espera la prueba más exigente. Alcaraz necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación ATP, ya que los 500 puntos en juego en Tokio le sirven para compensar los que defendía en Pekín, donde en 2024 conquistó el título al vencer a Jannik Sinner.
Su rival será Taylor Fritz, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking. El estadounidense llega a la final tras superar a Diallo, Borges, Korda y Brooksby.
- Marc Márquez rompe cinco años de sequía y vuelve a ser el rey de MotoGP
- El Atlético le propina un sonoro manotazo de fútbol a un triste Real Madrid
- El juzgado imputa a Bartomeu por un perjuicio al Barça de 30 millones de euros
- ¿Lo mejor?, que ni siquiera tienen la excusa del árbitro
- Giacomo Agostini: 'No pueden tirar a la basura la historia del motociclismo
- Crónica del Barça-Real Sociedad: con un minuto le basta a Lamine Yamal
- Preocupación en la Ryder Cup: cuando la pasión se transforma en hooliganismo
- Valentí Massana: 'Desde los 10 años sabía que quería ser físico y he luchado toda la vida para cumplir ese sueño