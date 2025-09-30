El Espanyol luce cantera en su 125 aniversario: "Emociona a la nueva propiedad"

La fecha exacta de la efeméride será el 28 de octubre, pero el Espanyol vivió este martes un nuevo episodio en el marco de su 125 aniversario con la clásica presentación de La21, número que rinde homenaje el eterno capitán Dani Jarque. El club perico lució sus equipos del fútbol base masculino y femenino, Escola RCDE y RCDE Special en un acto muy especial, cargado de valor y sentimiento en el templo blanquiazul en Cornellà.

La presentación del RCDE Stadium contó con diferentes mensajes de los jugadores y jugadoras del primer equipo a medida que iban apareciendo los equipos. Los capitanes Javi Puado, Lele Cabrera, Pol Lozano y Edu Expósito y las capitanas Ainoa Campo, Judit Pablos, Paula Perea y Lucía Vallejo, referentes para los niños y niñas que sueñan con llegar al fútbol profesional, entregaron los brazaletes con el 21 a los capitanes y capitanas de los diversos conjuntos.

Presente y futuro

No faltaron a la cita el CEO Mao Ye, el director deportivo Fran Garagarza y la directora del fútbol femenino, Dolors Ribalta, que dedicaron emotivas palabras a los participantes. "El modelo se basa en lo que creemos, en lo que queremos y en la idea de hacia dónde vamos", apuntó el ejecutivo vasco, que agregó que la cantera "interesa y emociona a la nueva propiedad".

El club catalán volvió a destacar el papel fundamental que supone el fútbol base en la historia y el futuro del RCD Espanyol, así como su aportación constante al crecimiento del club y del fútbol catalán. "La21 es el eje sobre el que pivota el club, el presente, pero, sobre todo, el futuro que debe protagonizar nuevos episodios de la historia del RCD Espanyol", proclama la entidad blanquiazul.