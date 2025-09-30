EMPIEZA LA EUROLIGA
Entrevista a Laprovittola: "Me veo mejor jugador que antes, pero tengo que demostrarlo"
El Barça ha recuperado al añorado base argentino, ausente desde octubre del año pasado por la grave lesión de rodilla que sufrió
El Barça ha efectuado cinco fichajes para renovar la plantilla, pero cuenta con otros refuerzos que el año pasado no tuvo. Uno de ellos es Nicolás Laprovittola (Morón, Argentina, 31 de enero de 1990), que se lesionó en octubre y reapareció oficialmente el 3 de septiembre.
¿Cómo se siente?
Contento sobre todo de volver a jugar, de volver a estar con el equipo. No es que me dejara de sentir jugador, pero siento que vuelvo a ser parte de él. Y cansado después de cada sesión, pero con mucha energía para seguir. Mucho mejor de lo que esperaba, o de lo que pensaba el día después de la lesión, por poner un día. Con muchas ganas.
¿El ritmo de la competición es lo único que le falta?
Para que me dieran el alta oficial han sido diez meses. Mucho tiempo. Hubo distintas etapas en el proceso, muchos sacrificios, muchas horas. Hoy puedo decir que valió la pena cada entrenamiento y cada día de trabajo.
¿En qué sentido dice que valió la pena? ¿Se ve mejor que antes?
Cuando empecé a trabajar, lo hice con esa mentalidad de creerse uno el mejor. Si no me lo tomaba de esa manera, no me sentiría, como te decía, mejor de lo que yo esperaba. El club me ha tratado fantásticamente, toda la gente que ha trabajado conmigo ha ayudado en algo para ser mejor.
"El club me ha tratado fantásticamente, toda la gente que ha trabajado conmigo ha ayudado en algo para ser mejor"
¿El Nico de hoy es mejor que el Nico de hace justo un año, el de antes de la lesión?
Puede ser. Yo me siento mejor, muy bien, pero habrá que demostrarlo. Veo las cosas de otra manera, intento disfrutar cada momento. No es que no disfrutara antes, pero este es un año muy importante para mí y para mi carrera.
¿Lo dice porque es el último año de contrato o porque ha de demostrar que sigue siendo el mismo?
Por las dos cosas. Que termine mi contrato es importante para mí y mi familia. Sé que estoy en un lugar donde me quieren, donde me cuidan y donde tengo responsabilidades. Importante también porque me veo con el nivel para jugar en la Euroliga, para competir. No me siento menos que nadie.
"Este es un año muy importante para mí y para mi carrera. Acaba mi contrato, y también porque me veo con el nivel para jugar en la Euroliga. No me siento menos que nadie"
De regreso a la plena actividad, ¿todavía se escucha la rodilla? ¿Está pendiente de ella?
No. En la previa de cada entrenamiento o en la previa de un partido, sí. Pero a la hora de jugar, no, no hay miedo.
Llega un día en que uno se olvida por completo.
Cuando juego no estoy pensando en la rodilla, incluso me animo a hacer más cosas de las que la gente esperaba que yo hiciera. Y si en algo no estoy listo aún, lo intento igual. El proceso fue así, probando cómo respondía la rodilla y tirar y seguir tirando y repitiendo. Aún queda mucho trabajo por hacer, aún no estoy al máximo.
¿Se acuerda del día de la lesión?
Sí, sí, del día de la lesión, de lo que hice el día antes, de la noche... Lo tengo presente.
En el momento de la lesión, ¿qué sintió? ¿Dolor, miedo, preocupación, pena, frustración...?
Me sentí un poco perdido. No entendía por qué me pasaba. Uno de los fisios me dijo que si había alguien al que no le pudiera pasar era a mí. No soy el más atlético, pero controlo mi cuerpo. Fue algo traumático, un accidente: un choque en el aire y una mala caída.
No le falló el cuerpo, fue una causa-efecto.
Seguramente hubo una causa o varias. He aprendido de eso. Hay muchas cosas que nos rodean, al final no solamente es lo que pasa en la pista. Como personas que somos, nos pasan cosas de nuestras vidas y uno tiene que ir asimilándolas.
"No tengo miedo. Cuando juego no estoy pensando en la rodilla, incluso me animo a hacer más cosas de las que la gente esperaba que yo hiciera"
Ha hablado de etapas. ¿Todas fueron buenas?
Por suerte, sí. Nunca tuve que parar. Sentí que siempre avanzaba, siempre. La rodilla en ningún momento reaccionó para mal, siempre reaccionó para bien. En ningún momento tuve que retroceder. Igual algún día un dolorcito que desapareció en un par de días. Intenté cuidarme lo máximo posible, acomodar muchas cosas para enfocarme en la recuperación y prioricé mucho estar en Barcelona para trabajar. Por todo esto me siento mejor ahora que hace un año.
Descubrió la otra vida del deportista, la de la persona civil.
La disfruté muchísimo, y le tomé el gustito. Hacer cosas los fines de semana, ir a la montaña por primera vez con mi hija, que es cuando estamos ocupados, jugando y viajando. Es súperlindo porque no vivimos mucho ese tipo de vida. Ahora no tengo ganas de tener esa vida. Ya llegará.
"Le tomé el gustito a hacer cosas los fines de semana, que es cuando estamos ocupados, jugando y viajando. Es súperlindo porque no vivimos mucho ese tipo de vida. Ahora no tengo ganas de tener esa vida. Ya llegará"
Se lesionó muy pronto el año pasado. ¿Usted sabe qué rol tiene en este equipo de Peñarroya?
El año pasado tenía un rol bastante importante. Espero tener el mismo, espero que no sea menor. Pero tengo que demostrar que estoy para tener ese rol. Lo iremos viendo. Hay otra vez cinco jugadores nuevos que hay asimilar, meter en dinámica. Yo soy uno de ellos también.
Eso dijeron los responsables. Lo cuentan a usted como un fichaje.
Como decía, espero tener un rol importante y voy a pelear para tenerlo. Obviamente eso se recupera según el rendimiento.
Los que han venido son de características diferentes, igual usted ha de modificar algo de su juego.
Joan [Peñarroya] conoce bien mis características. Sabe lo que puedo dar al equipo. Estoy para ayudar en lo que se necesite, así que espero tener un rol importante.
Reapareció con 23 puntos ante el París. ¿Necesitaba anunciar que había vuelto?
Nunca lo afronté así. El día anterior, trabajando con el psicólogo, echamos la vista atrás para ver cómo jugaba o cómo eran ciertos movimientos, una charla muy de análisis. Pero el partido empezó y todo fue fluyendo. El partido fue muy dinámico, muy físico, todo lo contrario lo que es mi juego. Para ser el primer partido fue uau. Mucho más de lo que esperaba.
Eso le rearma a uno.
Sí, no solo por los puntos, sino que hubo jugadas con movimientos en los que dudaba y me demostré a mí mismo que evoluciono.
¿Sentía ansiedad por jugar?
No, no, no, Fue un día muy tranquilo. Sí, como si no me hubiese olvidado lo que era un día prepartido o toda la previa al partido de entrar en calor, de preparación. Sí puse un poco más de énfasis en la rodilla, pero me sentía muy tranquilo.
"El año pasado tenía un rol bastante importante. Espero tener el mismo, espero que no sea menor. Voy a pelear para tenerlo; obviamente eso se recupera según el rendimiento"
¿Qué perspectivas tiene el equipo esta temporada?
Estoy contento con la gente que trajimos, con la gente que recuperamos, con que Joan siga. No es fácil el primer año en un club como el Barça y en el segundo año, seguramente, se sentirá con más confianza, reforzado y podrá manejarse de otra manera dentro del club. Tenemos con qué competir tanto en Euroliga como en ACB. Creo que tenemos gente más seria, que va a saber jugar los fines de semana, para no tener más sustos de los que tuvimos el año pasado.
Muchos en la ACB.
Sobre todo. También somos un año más viejos. Hay cosas buenas y no tan buenas, no hay equipo perfecto, ¿no?. Habrá que trabajar mucho, mejorar, competir y no dejarse nada en cada jornada.
¿Es un equipo o ha de ser un equipo más humilde el Barça?
¿Por qué?
Por pelear por la ACB, porque el año pasado se dejó ir en algunos partidos, porque acaba de decir que hay gente seria, porque no es un club top.
No sé si la palabra es humildad, pero creo que tenemos que ser serios. Somos mejores que la mayoría de los equipos de Europa. Lo que hay que hacer es demostrarlo y cuando hay que jugar para ganar, pues ganar, y no dejar las cosas al azar.
A veces ser mejor o peor se mide por el presupuesto.
Bueno, también. No podemos estar los 40 minutos jugando al 100%, pero has de aprovechar los momentos. Hay que ganar cuando hay que ganar. Tenemos gente que es consciente del lugar de donde está, que el Barça te va a exigir al máximo.
"Tenemos con qué competir tanto en Euroliga como en ACB. Creo que tenemos gente más seria, que va a saber jugar los fines de semana, para no tener más sustos de los que tuvimos"
¿En la Liga hay mucha más competencia que hace cinco años?
Sí, sí. Hay equipos que trabajan muy bien. Barça y Madrid son los equipos más importantes, pero hay otros que hacen muy bien las cosas. Es una liga peligrosa para los equipos que juegan la Euroliga. Viajamos a Sofía, luego a Atenas y el fin de semana jugamos con el Valencia, que es de Euroliga. Eso no lo ves en otros países menos competidos.
¿Cómo es su relación con Facundo Campazzo, dos argentinos al frente de los dos grandes?
Buena, de amistad. Fue de mucha rivalidad cuando éramos jóvenes y competíamos por lo mismo en Argentina, con el Peñarol y el Lanús. Luego fuimos compañeros en la selección y nos hicimos amigos.
En el Barça ha ganado una Liga y una Copa. ¿La producción es poca?
Sí, sí, poco Pero hicimos dos Final Four, dos temporadas donde dominamos en Europa. Nos faltó coronarnos. Yo sentí que teníamos el mejor equipo de Europa.
¿Y ahora eso lo sientes?
No, no. No siento en la previa que seamos el mejor equipo. Sí siento que podemos competir, que podemos llegar al Final Four y que podemos ganarla. Pero tenemos que trabajar para eso. Yo te hablo con el trabajo hecho, ¿no? Que yo sentía que dominábamos, antes de jugar no lo decía. Ojalá pueda decirlo al final de este año.
¿El mejor es el que gana?
Igual no. El año pasado fue el Olympiacos el que mejor jugó a básquet.
¿El mejor es el que acaba primero de la Euroliga?
Es una liga, muy larga y muy exigente. Y después no recibes un premio tan grande…
El objetivo del club es llegar a las finales. No se habla de títulos, como si se bajara el listón de las ambiciones.
Llegar a las finales te da la oportunidad. Se trata de ir construyendo la casa. Tenemos que empezar a construir para llegar a las finales. En el fondo, el Barça te exige títulos, y estos dos últimos años no fueron buenos.
"No siento en la previa que seamos el mejor equipo. Sí siento que podemos competir, que podemos llegar al Final Four y que podemos ganarla"
¿El año pasado sufrió mucho sentado en la pista?
Sí, sufrí viendo el equipo. No me gustaba cómo jugaba.
¿Por las carencias o la falta de gente?
Todo está conectado.
Pero la Lliga Catalana se perdió contra el Joventut en un final similar al del curso anterior.
Era pretemporada. Nuestra rotación no fue una rotación normal de partido.
O sea, ¿se empieza en serio este martes?
Lo veo así. Mirado de otra manera: ganamos la Liga Catalana en los últimos dos años y después no pasó nada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marc Márquez rompe cinco años de sequía y vuelve a ser el rey de MotoGP
- La crónica del Oviedo-Barça: todo queda en un susto
- El Atlético le propina un sonoro manotazo de fútbol a un triste Real Madrid
- Joan Garcia se lesiona el menisco: seis semanas de baja aproximadamente
- Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol
- ¿Lo mejor?, que ni siquiera tienen la excusa del árbitro
- Giacomo Agostini: 'No pueden tirar a la basura la historia del motociclismo
- Sergio Busquets anuncia su retirada a los 37 años