El Barça anuncia beneficios ordinarios pero un cierre de 17 millones de pérdidas

En un ejercicio parcial de precisión, el Barça anuncia unos beneficios de 2 de millones de euros en el resultado ordinario de su actividad y unas pérdidas de 19 millones de euros en la extraordinaria, con lo que el resultado final después de impuestos es de 17 millones de pérdidas.

La precisión parcial viene a cuento porque la junta ha adelantado la foto final, y ha aplazado para dentro de unos días la exposición detallada que explica la aparente contradicción entre unos beneficios ordinarios y unas pérdidas en el ejercicio económico de la temporada 2024-25. La explicación es muy semejante a la del pasado año: el club declaró 12 millones de beneficio y 91 de pérdidas.

La Asamblea de Compromisarios se ha fijado para el domingo 19 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Contra lo que recomiendan los estatutos, la directiva no la hace coincidir en un día de partido para facilitar la afluencia de los socios. El Barça-Girona se habrá jugado el día anterior. Y tampoco desea fomentar la participación porque vuelve a ser telemática, costumbre adoptada desde la pandemia. La junta estará en el Auditori 1899.

Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, y Joan Laporta, en la final de la Champions femenina en Lisboa. Ceferin estará hoy en Montjuïc. / EP

Más gastos extraordinarios

El presupuesto que se dibujó antes de que comenzara la campaña se ha saldado con un beneficio pírrico de apenas 2 millones, que podría considerarse valioso por cuanto el equipo no ha pisado el Camp Nou pese a los sucesivos anuncios y sucesivos desmentidos de la junta sobre el regreso al estadio. El club subraya "la progresiva recuperación económica de la institución", pese a que el resultado final es negativo.

Y es negativo porque los gastos extraordinarios no previstos han sido superiores a los ingresos extraordinarios, como el aumento del taquillaje en Montjuïc y los premios económicos obtenidos por la trayectoria del primer equipo en la Champions, muy superiores a los presupuestados. El Barça de Hansi Flick llegó a semifinales, cuando en anteriores temporadas se preveían ingresos hasta los cuartos de final. La dotación económica de la UEFA este año había ascendido notablemente.

Las primas y la multa

Joan Laporta ha pagado con gusto las variables (las primas) por los títulos conseguidos por el primer equipo, que también es un gasto extraordinario. El club ha tenido que afrontar, asimismo, la multa de 15 millones que le impuso la UEFA (eran 60, los 45 restantes están aplazados) y la depreciación de Bridgeburg Invest SL, una compañía del negocio digital.

El club ha terminado de elaborar el presupuesto de la campaña 2025-26 y prevé un beneficio de 4 millones después de impuestos. Para ello cuenta con "alcanzar nuevos récords en ingresos de patrocinio y merchandising, así como el regreso progresivo al Spotify Camp Nou".