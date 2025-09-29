Preocupación en la Ryder Cup: cuando la pasión se transforma en hooliganismo

A la salida del tee del 1, la maestra de ceremonias oficial en el campo de Bethpage Black quiso animar la matinal del sábado con un exceso verbal impropio del golf. “¡Fuck you, Rory!”, espetó de forma desacomplejada contra el norirlandés McIlroy, altavoz en mano. Lo que vino después por parte del público mayoritariamente estadounidense rayó a ese nivel de hooliganismo.

Los insultos y los gritos a destiempo se hicieron omnipresentes a lo largo de ese día y del mismo domingo. En pleno swing de los jugadores europeos se profirieron palabrotas gruesas para descentrar. Los errores se celebraron como goles. Hasta hubo algunos lanzamientos de objetos. “La Ryder Cup es salvaje”, excusó Keegan Bradley, capitán del equipo de EEUU.

Shane Lowry celebrate con Jon Rahm la victoria de Europa sobre EEUU en la Ryder Cup 2025. / Associated Press/LaPresse / LAP

Posiblemente sea así, pero tras las tres inflamadas jornadas en el campo de Nueva York ha quedado la sensación de que la distancia entre la pasión y el gamberrismo se ha diluido como nunca antes. Basta con decir que a la mujer de McIlroy le lanzaron una cerveza a la cabeza mientras animaba a su marido.

Nadie fue más incordiado que el norirlandés y, por tanto, fue el que pareció vivir con más intensidad el torneo, saldado con victoria europea sobre EEUU (15-12) tras una última jornada de pulsaciones elevadas. Los estadounidenses casi logran una remontada para la historia y eso dio alas a los comportamientos más groseros.

McIlroy lanzó la voz de alarma en las entrevistas posteriores. “No creo que debamos aceptar nunca algo así en golf. Creo que el golf debe regirse por unos niveles de educación más altos de lo que hemos visto esta semana. Es un deporte que une a la gente, que enseña etiqueta y a respetar a las personas y a jugar acorde a las reglas. A menudo no hemos visto esto aquí. No, no debería ser aceptable, y nos aseguraremos que en 2027, cuando la Ryder se juegue en Irlanda, la gente allí entienda que no puede comportarse igual”.

Despliegue de seguridad

La mayoría de jugadores europeos coincidieron en el mensaje. Se puede animar todo lo alto que se quiera a tus jugadores, pero sin faltar el respeto a los contrarios. Shane Lowry, el irlandés que selló el éxito de Europa, corroboró el tratamiento abusivo que recibió McIlroy en particular “El grado de insultos que recibieron él y su esposa fue alucinante”, dijo.

Los jugadores de Europa posan victoriosos con el trofeo de la Ryder Cup. / Associated Press/LaPresse / LAP

Hubo un momento en el partido a cuatro del sábado en el formato fourball entre McIlroy y Lowry, por un lado, y Justin Thomas y Cameron Young, por el otro, que el ambiente se caldeó de tal forma que la organización desplegó a policías estatales a su alrededor. Algunos llevaron perros atados, por si acaso. Le preguntaron a McIlroy cómo se sintió de jugar con perros intimidantes al lado del vociferante público. “Ojalá los hubieran soltado”, sonrió.

Fue el único momento en que se permitió abordar el tema con ligereza. En el campo festejó cada punto ganado con aspavientos que reflejaban la adrenalina desbordante. Y eso que el capitán europeo, Luke Donald, había recomendado a sus jugadores contener las celebraciones para no provocar a los espectadores. Pero a esas alturas McIlroy estaba encendido. “¡Calla la puta boca!”, exclamó en una ocasión a un aficionado particularmente invasivo. A otro le enseñó el dedo del medio.

Varios jugadores estadounidenses pidieron silencio y contención con gestos elocuentes al público cuando proferían alaridos de distracción en medio de un golpe de un europeo. Solo hubo un momento de tensión entre golfistas cuando el inglés Justin Rose reclamó de malas maneras al caddie de Bryson DeChambeau, el mimado del aficionado norteamericano, que se apartara del green. DeChambeau se puso más que firme con Rose. No hubo más. El problema radicaba fuera de las cuerdas de seguridad.

Excusas estadounidenses

"Creo que los seguidores de Nueva York se portaron de forma apasionada. Algunas personas se pasaron de la raya, pero eso pasa en todas partes. He escuchado que en Roma hace dos años también hubo actitudes violentas. En cualquier caso, me alegró ver a mis jugadores pedir tranquilidad en la gente", disculpó el capitán estadounidense, que negó que llamamientos a "traer el caos" como el de Collin Morikawa colaboraran al ambiente envenenado.

La realidad es que hasta los mensajes en las pantallas pidiendo a los aficionados respeto y educación fueron sistemáticamente abucheados. A la postre, esta Ryder Cup será recordada como la edición en que la hostilidad deportiva quedó absolutamente desbordada.