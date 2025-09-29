Fútbol
Muere Raúl Ramírez, el portero de 19 años que sufrió un golpe en la cabeza durante un partido de Tercera División
El joven sufrió una parada cardiorrespitoria en el propio campo y otra, en la ambulancia, cuando iba de camino del centro hospitalario
Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres (Cantabria), de 19 años, ha muerto este lunes tras sufrir un golpe fortuito en la cabeza el pasado sábado, durante un partido de su equipo.
El joven fue ingresado en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander, tras el golpe con un jugador del equipo contrario, el Revilla de Camargo, que como el Colindres están en la Tercera División RFEF.
Tras el golpe, el joven sufrió una parada cardiorrespitoria en el propio campo y otra, en la ambulancia, cuando iba de camino del centro hospitalario, donde ha fallecido este lunes, según han informado a EFE fuentes del cercanas al club cántabro.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado la muerte de Raúl y ha mostrado la conmoción de la comunidad autónoma por su fallecimiento.
"Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro", ha señalado en sus redes sociales la jefe del Ejecutivo cántabro.
