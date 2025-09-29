Marcos Márquez

Marc Márquez volvió a ganar. Nada nuevo. Lo hace como si el triunfo fuera un gesto rutinario. La moto vuela, él sonríe, el podio espera… Y el aficionado catalán, lo ama y se queda aguardando ese pequeño detalle, ese gesto que para cualquiera sería insignificante, pero que para muchos resultaría gigantesco: un guiño a la grada, una senyera ondeando en la pista, un recordatorio de dónde empezó todo.

Su hermano Àlex lo entendió. En el último GP de Catalunya se acordó de que la gente también corre. Corren a comprar entradas con meses de antelación, corren a soportar colas bajo el sol, corren a gastar dinero que no sobra, y corren, sobre todo, a perder la voz animando desde la primera curva hasta la última. Y Àlex, con una senyera en la mano, les dio un beso en el corazón. Nada revolucionario, nada incendiario: un símbolo, un detalle sencillo, un “sé de dónde vengo y quién me acompaña”.

Marc, en cambio, parece alérgico a la bandera que da sentido a su nombre en catalán. Eso sí, la publicidad de la multinacional de turno nunca falta: esas pegatinas no restan velocidad, suman en la caja registradora y ocupan espacio en todas las fotos. La bandera de casa, en cambio, nunca aparece relacionada a la victoria, y uno piensa que tal vez pudiera ser esclavo de algún pérfido patrocinador más facha que Don Pelayo. Pero no.

“Marc, aquí vivimos de migajas. Un gesto, un guiño. No pedimos proclamas, rogamos sensibilidad y un instante de complicidad. Pero tú prefieres la frialdad del profesional global, como si levantar una senyera te hiciera sentir incómodo o un proscrito a los ojos de un país cada día más reaccionario… Píensalo”.

Y así, entre podios, títulos y celebraciones con burbujas, Marc se aleja poco a poco de su grada. Se exhibe ante el planeta entero, pero se esconde, lamentablemente, de su Cervera natal. Corre para la historia oficial, pero no para la memoria emocional. Y mientras tanto, el aficionado aplaude sus victorias… Y suspira por un simple trozo de tela que su ídolo nunca parece dispuesto a enseñar sin avergonzarse.