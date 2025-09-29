Marc Bernal renueva hasta 2029 por el Barça

Sin haber contrastado con suficiente tiempo su capacidad para jugar en la élite con el Barça, pero sin dudarlo tampoco, el club ha ampliado el contrato a Marc Bernal hasta 2029. Bastaron los tres primeros partidos de la Liga pasada después del trabajo de la pretemporada para que el futbolista se ganara la confianza de Hansi Flick y del cuerpo técnico para merecerse la continuidad por cuatro temporadas más.

Se ha firmado este lunes la renovación, con la foto de Bernal con el presidente Joan Laporta, pero el pacto estaba sellado desde hace tiempo. El compromiso ahora sustituido estaba vigente hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 200 millones. La nueva asciende a los 500 millones.

Hansi Flick abraza emocionado a Marc Bernal antes de darle entrada al partido Barça-Valencia la noche de su reaparición. / JORDI COTRINA / EPC

Renovación prometida

Al futbolista se la ofrecieron muy poco después de lesionarse en agosto de 2024, aunque el club contemplaba asegurar la situación contractual del joven jugador, ya que debutó en el primer equipo siendo menor de edad. A los 17 años, como Pau Cubarsí y Lamine Yamal aunque éste tenía 15.

"Estaba en el pozo y fue de una gran ayuda sentir esa confianza, fue muy especial para mí y significó mucho para mí y para mi familia". Así confesaba Bernal el sentimiento de gratitud que profesaba hacia el Barça y la escasa discusión que hubo de su parte para negociar los términos de ese contrato. "Es el día más especial y diría que el más feliz de mi vida", añadió. O el primero de muchos.

Joan Laporta y Marc Bernal, tras firmar el nuevo contrato. / German Parga

Después de pisar el despacho presidencial, Bernal personalizaba su agradecimiento en Flick. Por la atención que tuvo con él tras lesionarse y acudir a verle. "Siendo tan joven no esperaba jugar tanto en el inicio de la pasada Liga", comentó este lunes uno de los futuros sustitutos de Sergio Busquets, un referente en la posición de mediocentro y que anunció su retirada en cuanto termine la temporada del INter Miami.

"Ha sido un año muy duro. Lo peor es al principio cuando no puedes salir de la cama en el primer mes", explicó, recordando que él y su madre se hospedaron en un hotel enfrente de la ciudad deportiva. El futbolista de Berga (nacido el 26 de mayo de 2007) apenas tenía que cruzar la calle para acudir a las sesiones de rehabilitación de los servicios médicos azulgranas. A partir de entonces, empezó a "valorar cosas que antes no te dabas cuenta", y que solo se echan de menos en la soledad y en la falta de bienestar.

Rafa Yuste, Joan Laporta, Marc Bernal y Deco, en el despacho del presidente. / German Parga

Tres partidos

Porque después de ser convocado en la pasada pretemporada por la ausencia de varios internacionales que participaron en la Europa, de intervenir en todos los ensayos preparatorios, Hansi Flick le dio la titularidad en el debut de Mestalla (1-2) al lado de Marc Casadó. Y se la mantuvo junto a Pedri en el estreno de Montjuïc ante el Athletic. Y la conservó para visitar Vallecas (1-2), donde fue engullido por ese pozo al disputar un balón con Isi Palazón junto a la línea de banda, defendiendo el resultado.

Fue el funesto 27 de agosto para él, que se marchó de Madrid con un mal diagnóstico que se confirmó en Barcelona. Rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y rotura del menisco externo. Fue operado por el doctor Joan Carles Monllau el 9 de septiembre. Disfrutó de sus primeros nueve minutos de competición el 14 de septiembre ante el Valencia (6-0). Tuvo tiempo de darle el pase del sexto gol a Robert Lewandowski. Jugó los últimos cinco de Oviedo, y no se movió del banquillo en Newcastle y ante el Getafe y la Real Sociedad.

Bernal ha iniciado un nuevo camino, y no solo por gozar de la tranquilidad de un contrato muy bien remunerado. Ahora le toca competir por ganarse el sitio en una posición en la que compite con Frenkie de Jong y Marc Casadó. La candidatura de Gavi está aparcada. Su compañero de tristezas -también se rompió los cruzados once meses antes- está de nuevo en la enfermería por otra rotura en el menisco que ya fue operado.