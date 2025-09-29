Estrella Damm celebra el 125 aniversario del Espanyol con una edición especial

Estrella Damm, cerveza oficial del RCD Espanyol, celebra el 125º aniversario del club blanquiazul con el lanzamiento de una edición especial cargada de sentimiento perico. Una botella única vestida con los colores del Espanyol, que rinde homenaje a más de tres décadas de camino compartido entre ambas entidades y que ya está disponible en la tienda online de Damm.

El diseño de esta edición especial es un tributo a la pasión, a la historia y a la identidad perica. Creado por el estudio Taller Bas-Capó, presenta la figura de un jugador del Espanyol en acción, rodeado de los colores icónicos del club y del logotipo del 125 aniversario (1900-2025), convirtiendo cada botella en una pieza de coleccionista para todos los seguidores blanquiazules.

Dos historias más que centenarias

Este lanzamiento llega en un momento especialmente significativo: el Espanyol celebra 125 años de fidelidad y orgullo, mientras que Estrella Damm se prepara para conmemorar su 150 aniversario en 2026. Dos historias más que centenarias que caminan juntas desde hace más de 30 años y que la pasada temporada renovaron su alianza hasta 2028.

Este 125 aniversario, que tendrá su punto culminante el próximo 28 de octubre, no es solo una cifra redonda, sino un auténtico punto de inflexión en la trayectoria del club. El Espanyol celebra más de un siglo de pasión, fidelidad y sentimiento, con una "afición que ha sido el alma y el motor de su historia", tal y como recuerda el club en su nota.

Según la entidad catalana, esta efeméride representa la "ocasión perfecta para poner en valor la identidad blanquiazul, su legado deportivo y social, y para proyectar, con más fuerza que nunca, el futuro de una institución que ha marcado generaciones y continúa haciendo vibrar a toda la familia perica".

La edición especial de Estrella Damm para conmemorar los 125 años del RCD Espanyol, disponible en cajas de 12 botellas de 66 cl, ya se puede encontrar en la Shop Damm.