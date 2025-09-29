El Barça inicia la Euroliga ante el Hapoel de Israel en Bulgaria

La Euroliga comienza este martes con la presencia de dos equipos israelís en liza que tal vez no acaben la competición. De momento, los partidos de casa los jugarán lejos de su gente. El Barça debuta frente al Hapoel Tel Aviv, uno de los tres equipos nuevos en el torneo, junto al Valencia y el Dubai, que amplían a 20 la lista de participantes.

El duelo de los azulgranas es el primero que inaugura el campeonato (18 h.) y se disputará en Sofía, el hogar en el exilio del cuadro hebreo. El otro, el eterno Maccabi, se hospedará como local en Belgrado (Serbia), mientras no haya una decisión sobre la posible exclusión de los representantes israelís por la guerra y el genocidio de su país en Gaza.

La plantilla azulgrana, al final de una de las sesiones preparatorias de Andorra. / FC BARCELONA / SPO

Pendientes de la exclusión

El cuerpo ejecutivo de la Euroliga tendrá la última palabra, y parece pendiente de ver qué decisión toma la UEFA en el fútbol después de que ocho expertos de la ONU pidieran a la UEFA y a la FIFA que excluyeran a Israel y a sus equipos de las competiciones, en analogía a lo que hicieron con Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022.

La política deportiva no ocupa ninguna atención en las preocupaciones de Joan Peñarroya en el inicio de su segundo proyecto. "Hay unos dirigentes que tendrían que tomar las medidas que sean oportunas. A día de hoy, tenemos que ir a jugar", comentó. Del Hapoel teme su potencial pese a ser un debutante, ya que cuenta con la plantilla más larga (19 jugadores) de la competición, ejemplo del poderoso presupuesto que le ampara.

Nico Laprovittola posa en el Palau horas antes de emprender el primer viaje europeo. / Zowy Voeten / EPC

Visitas a Sofía y Belgrado

Ya le gustaría a Peñarroya esa profundidad de recursos para atender con garantías la Euroliga (38 jornadas tras la ampliación) y la Liga ACB (34), más los correspondientes playoffs. Y le habría gustado, además, disponer de más tiempo de una pretemporada muy corta y condicionada por el Eurobasket.

"Han llegado muchos jugadores nuevos que no han entrenado juntos casi ningún día", comentó a modo de ejemplo de la escasa preparación para encarar el estreno en la competición, que no solo exige la visita a Bulgaria, sino otro desplazamiento a Grecia para enfrentarse al Panathinaikos el viernes (20.15 h).

Myles Cale, uno de los nuevos fichajes para la temporada 2025-26. / FC BARCELONA / Víctor Salgado / SPO

"Lo que más me importa es que mis jugadores estén juntos, unidos. Muchos de los nuevos todavía no han entrenado juntos. Ahora lo que necesitamos es que creen complicidades dentro de la pista entre ellos", explicó Peñarroya, echando de menos más sesiones preparatorias. "Con los 13 partidos que nos vienen en cinco semanas es casi imposible hacerlo entrenando, así que tendremos que hacerlo jugando", analizó, antes de denunciar: "Habrá partidos en menos de 36 horas". El domingo, el Barça visitará al Valencia, otro equipo de Euroliga, aunque correspondiente a la Liga ACB.

Joan Peñarroya durante el cuarto partido del play-off frente al Mónaco. / Alejandro García / EFE

Cinco más dos

Además de los cinco jugadores nuevos (Juani Marcos, Miles Norris, Myles Cale, Will Clyburn y Tornike Shengelia), se han reintegrado al equipo Nico Laprovittola y Jan Vesely, lesionados gran parte del curso anterior. Juan Núñez, en cambio, ha tenido que ser operado por segunda vez.

"Nadie llegará con el depósito lleno al final. Es una competición en la que aguantar el ritmo será muy duro. Habrá muchas derrotas de todos los equipos. Es imposible mantener un nivel muy alto durante toda la competición con tantos viajes y partidos", presumía Peñarroya momentos antes de emprender el primer viaje. El último desearía que fuera hacia Atenas, sede de la Final Four de este año, del 22 al 24 de mayo.