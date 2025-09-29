Tenis
Así ha sido la semifinal del torneo de Tokio entre Alcaraz y Ruud
Redacción
Carlos Alcaraz tuvo que recurrir a su mejor repertorio para remontar la ventaja inicial del noruego Casper Ruud (3-6, 6-3 y 6-4), lograr su victoria 66 de la temporada y alcanzar la final del torneo de Tokio que disputará contra el estadounidense Taylor Fritz.
El número uno del mundo se sobrepuso ante el gran encuentro y la resistencia de Ruud, al que había ganado en cuatro de los cinco enfrentamiuentos previos, y necesitó dos horas y diez minutos para hacerse con el triunfo.
Alcaraz, de 22, años alcanzó, por primera vez en su carrera, las 66 victorias en un mismo año y se situó en la décima final del curso, la novena consecutiva, en busca del octavo trofeo del 2025.
Alcaraz se medirá a Taylor Fritz que previamente ganó a su compatriota Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3.
