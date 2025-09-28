Pedri es el líder, por Juan Cruz Ruiz

Aquel muchacho, Pedri, cuyos antepasados ya fueron barcelonistas es el líder del Barça. No es el líder de la noche: desde que está jugando a la tremenda responsabilidad de ser el más grande del Barça, el muchacho que parecía de cristal hace unos años es ahora el que lleva las riendas del equipo que acaba de auparse sobre el Real Madrid en el campeonato español.

Desde el principio del partido que quiso ganar, y pudo ganar, la Real Sociedad, este teguestero de rancio abolengo futbolístico hizo que el campo se llenara de su gusto por la alegría de jugar. Su modo de cambiar de posiciones, de mandar sobre todos los demás (también sobre los contrarios), le explicó a la afición, y a la Real, que él no está sólo para la estética o para el dribling, sino que es, entre todos los barcelonistas, el que está en todas partes.

Es un jugador feliz cuando está saliendo del vestuario, como si allí estuviera pidiéndole al más querido de sus antepasados, su abuelo, que le inspire para que la sesión sea adecuada al talento que le auguraron Messi y unos cuantos más.

Algo más que un jugador

Da la impresión, cuando ya entra en cancha, que aquel chico que parecía perder el aliento en la primera y en la segunda temporada de su excelente ciclo, se transformara en algo más que un jugador. Yo creo que a veces es siete o diecisiete, porque no le da tregua a su mirada ni a sus pies, con los que avanza o retrocede en virtud de la más radical de las consideraciones: o juegas bien o no ganas. Y esa es, me parece, la gran virtud del tinerfeño: la de jugar bien para que los demás jueguen mejor.

Fue un partido muy serio, y muy complicado, hecho para jugadores así. Pedri está pendiente hasta el final de la partida de lo que estarían diciendo sus compañeros de escuela o sus antiguos amigos de Gran Canaria, que fueron los que lo jalearon para que nunca diera sensaciones de decaimiento. Ahora Pedri es de todos los equipos de los que viene, pero el Barça, ah, el Barça es el equipo de su abuelo, de su padre, su equipo en Tegueste, hecho de la alegría de disputar a los chicos la esencia del fútbol cuando no era de competición.

Ahora que compite, como su amigo Lamine, tiene cerca la responsabilidad de hacer ganar a los suyos, pero también la alegría de hacerlo con grandeza. Por eso, en la noche más brava de la temporada, unos minutos antes de que acabara el partido, su entrenador le brindó minutos de gloria. No es un pago, es una alegría.