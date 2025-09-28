¿Lo mejor?, que ni siquiera tienen la excusa del árbitro

El debate aún sigue en Madrid, especialmente en los alrededores del majestuoso Santiago Bernabéu (al menos tienen estadio ¿no?). Dicen que no se sabe quien está peor, más cabreado, de más mala leche, más dolorido e indignado, más destrozado por dentro, si Dani Carvajal que regresaba del infierno o Florentino Pérez, que habita en el firmamento.

Casi todo el mundo ha terminado decantándose por ‘Flo’. Y, sí, cuentan que el ‘Ser Superior’ lleva un cabreo superior. Dicen que ese honrado y sincero “hoy toca tragar bilis, al menos yo, y espabilar pues todos sabemos que, en esto del fútbol, no todo es color de rosa”, pronunciado por Carvajal ante decenas de micrófonos, le permitirá al capitán pasar página cuanto antes. Por ejemplo en ese vuelo eterno, de más de 10 horas, que mañana les conducirá a Kairat para jugar el partido de Champions. Un buen momento, cuentan, para hacer vestuario aunque, seamos sinceros, el Real Madrid lo que debe hacer es un equipo de verdad, pues vestuario tiene el más caro.

Mis amigos de Madrid, que los tengo por toneladas y muy enteraditos, cuentan que el cabreo de Florentino Pérez es de los que marcan una temporada. Tal vez, poco antes de que Carvajal tragase bilis, el presidente blanco le escribió un mensaje (se vio por la tele, no, no, es broma, una ensoñación de las mías) a Antonio García Ferreras, su asesor personal, asegurándole, bueno, temiendo haberse equivocado. “No sé, Antonio, si hemos acertado con Xabi Alonso”.

Xabi Alonso, durante el Atlético-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

El caso es que es para pensarlo. El Real Madrid 2.0, el Real Madrid de Xabi Alonso, el Real Madrid que iba a hacer olvidar al aburrido y poco entrenado Real Madrid de Carlo Ancelotti, el Real Madrid en el que se han atrevido a sentar a Vinicius (porque no pueden ya venderlo y arrepentidos están, se lo digo yo), el Real Madrid que, por fin, jugaba un partido serio ante un buen equipo, no solo lo perdió, que va, que va, sino que lo sufrió en sus propias carnes, desde el césped al palco, desde Carvajal a Florentino. Les dieron un manotazo y se lo dio un equipo que, casi, casi, estaba ya descolgado de LaLiga en septiembre.

Todo el mundo en ese conjunto, no solo en el vestuario, demostró que no está, o no está todavía, preparado para las grandes empresas que se le han encargado. Pero, como ocurre, por ejemplo, en el FCBarcelona, tampoco aquí habrá un acto de contrición (oración católica que expresa arrepentimiento y dolor por los pecados cometidos) y ‘Flo’ reconocerá que se ha equivocado (y mucho) al pensar que se puede jugar a fútbol sin Kroos, Modric, Rodri, Vitinha o Pedri. Desde luego, una cosa está clara: Güler no es Kroos, ni Modric, ni Rodri, ni Vitinha, ni Pedri. Ni los será jamás. Nunca.

Mbappé, desesperado

Como dicen los madridistas auténticos, puedes perder, pero no por una manita. Y menos contra el Atlético. Y menos contra el conservador ‘Cholo’ Simeone. Y menos sin correr. Y menos sin actitud. ¡Que eres el Real Madrid, caray!, que diría Tomás Roncero. Y es que, desde 1950, el Atlético no le metía cinco al Real Madrid. Telita. Eso, créanme, no es tragable por Florentino, que no, que no y menos, mucho menos, en el inicio del Real Madrid 2.0, que sigue sin sacarle partido a tener a Mbappé, al que se le empieza poner cara de arrepentido.

Es evidente y eso cuentan en la capital, que Florentino tiene anotada en su agenda esta manita, a cuenta de Xabi Alonso. Ha cambiado dos veces del 4-3-3 vistoso al temerario 4-4-2. La primera fue cuando el PSG le goleó en el Mundialito. ¡Miau! Y, ahora, ante el Atlético. Vaya por Dios. Y pronto, en nada, el 27 de octubre, viene el Barça y el pobre Carreras, que iba para mito y que sufrió la tortura del hijo del jefe, ya empieza a ver sombras, sombras con pelo amarillo. No digo más. Ni menos.

Lo que se vio en el Metropolitano no es fácil de arreglar y lo digo muy en serio. Rodri no llegará, ni mañana ni nunca. E, insisto, Güler no se convertirá en Vithina mañana por la mañana. Y Bellingham, qué quieren que les diga, impresionó en su primer año y, luego, si te he visto no me acuerdo. Eso, del buen Valverde, ya no se acuerda nadie. Y lo demás son tractores.

Por decir que hasta Mastantuono parecer verde y Huijsen, un bajito, con eso se lo digo todo.

Y ¿quieren saber lo mejor?, esta vez, ni siquiera tienen la excusa del árbitro lo que, dada la mano que Real Madrid TV tiene en esto y el cabreo fingido de la Casa Blanca en este asunto (todos allí dentro saben, de verdad, que los árbitros no les han robado nunca), no deja de provocar aún más indignación entre los merengues.

Insisto, yo creo que Florentino Pérez está muchísimo más cabreado que Dani Carvajal. Al tiempo.