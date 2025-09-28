Juan Pablo Villalobos: "En términos literarios, es un espectáculo más grande ver caer a Messi que verlo triunfar"

“La mayoría de las veces, y para la mayoría de la gente, el fútbol es más bien una experiencia frustrante. Tú fantaseas con cómo va a ser el partido, y luego resulta otra cosa. Y de ahí viene tanta pasión y también tanta agresividad y tanta violencia asociada al fútbol. Soñamos que va a ser de una manera y luego resulta de otra. Pero a veces es un sueño cumplido”. De ese sueño anhelado y muy de vez en cuando materializado reflexiona y escribe Juan Pablo Villalobos, Premio Herralde 2016, que publica 'Al estilo Jalisco', breve novela escrita originalmente en portugués y editada ahora por Panenka con las ilustraciones de Julio César Pérez.

Pocas veces ha cumplido ese sueño futbolístico Villalobos, imborrables en todo caso los recuerdos de su querido Atlas de La Volpe y el Barça de Guardiola. Al protagonista de 'Al estilo Jalisco', el Brasil que gana el Mundial de México 1970 le resulta tan embriagadora que decide abandonar México y mudarse a Río de Janeiro bajo una promesa de felicidad. Y tan poderoso es el recuerdo de aquel equipo liderado por Pelé (bien escoltado por Jairzinho, Tostão, Rivelino y Gérson) que decide reproducir aquello montando una cómica obra teatral ambulante. El absurdo, los enredos y el humor de Villalobos para abordar la búsqueda de la felicidad, los mitos y los delirios de grandeza.

El escritor Juan Pablo Villalobos, en su estudio / Elisenda Pons

Fútbol y teatro

No hay guiones en el fútbol —sí algún que otro elemento teatral—, cada partido es irrepetible. "Pensé que algo que ya se terminó y que fue la realización del mejor fútbol que se había jugado hasta ese momento, el del Brasil del 70, daría pie a recrearlo y que eso produciría la misma felicidad que produjo el verlo en vivo". Eso es, claro, lo que cree convencido el protagonista de la novela, que posiblemente discreparía de Villalobos. "Los momentos felices, cuando se dan, se dan por una combinación de cosas que afortunadamente suceden y ahí se produce algo, pero si quieres repetir eso, es muy probable que no suceda. El fútbol puede producir felicidad, pero esa felicidad es espontánea e intentar repetir esa felicidad, que es lo que trata de hacer el personaje del libro, me parecía divertido".

"Queremos que algo especial, espectacular, glorioso suceda y a veces sucede en la cancha y eso se transmite y te da la esperanza de que la vida puede ser otra cosa, de que algo va a suceder" Juan Pablo Villalobos

Una felicidad, la que produce el fútbol, que puede llegar a trascender más allá del balón. "Yo creo que hay ese anhelo de que algo suceda, que es paralelo a lo que quizás estamos esperando que suceda en nuestras vidas. Queremos que algo especial, espectacular y glorioso suceda y a veces sucede en la cancha y eso se transmite y te da la esperanza de que la vida puede ser otra cosa, de que algo va a suceder", reflexiona.

El fútbol, herramienta de integración

A Villalobos, que se desempeñaba de líbero hasta que lo dejó en el bachillerato, el último hombre de la defensa, el fútbol le sirvió para integrarse. "El fútbol fue la manera en que yo logré encajar. Cuando era muy pequeñito no me gustaba ir a la escuela. Sí tenía amigos, pero no me sentía a gusto. Hasta que empecé a jugar al fútbol y tuve ese sentido como de grupo, de que formaba parte de una cosa. También hay bastantes conflictos y egos. Ahí aprendes un poco cosas de cómo funciona el mundo en términos jerárquicos. El que tiene talento, el que no, el que impone, el que es desleal, el que es sucio. Todo eso ahí está".

Ese sentido socializador del fútbol fue también el origen de su afición por el Atlas. Su padre era de Chivas hasta que acabó maldiciendo el fútbol y su hermano mayor de Pumas, el equipo más popular de la época por Hugo Sánchez. "En México tú no repites el equipo de tu hermano para rivalizar. Yo no le iba a ir a Pumas por mi hermano, entonces empecé a probar equipos hasta que en la adolescencia, cuando me fui a vivir a Guadalajara, empecé a ir al estadio del Atlas con un grupo de amigos".

"Lo que interesa es cómo llegas al resultado, como en el arte o en la literatura, que lo que importa no es el libro o el cuadro, sino el proceso de haberlo hecho"

Mitos y derrotas

'Del Atlas, aunque gane' es un lema que da pistas de que no se trata de un equipo ganador, campeón por segunda vez en 2021 tras 70 años de sequía. "Casi que había que ser del Atlas asumiendo que no ibas a ganar", apunta el escritor, que vio debutar a Rafa Márquez en el Atlas y que llegó a Barcelona en 2003 como central. A eso se agarró para aficionarse al FC Barcelona (también es del CE Europa) y no al Espanyol como le sugerían algunos. "Ya tengo al Atlas y sufro a la selección mexicana, ¿por qué voy a seguir sufriendo?".

"Pienso que no se trata de ganar, sí interesa, pero lo que interesa más es cómo llegas al resultado. En eso veo algo muy similar a lo que sucede para mí en el arte o en la literatura, que lo que importa no es el libro o el cuadro, sino el proceso de haberlo hecho", defiende Villalobos.

'Al estilo Jalisco' también va de mitos. Y los mitos también caen y fracasan y se acaban apagando. Y a muchos eso les produce hasta satisfacción. "Nos gusta también que a veces pierda el mejor para sentirnos, no sé si recompensados, pero al menos aliviados. En términos literarios, es un espectáculo más grande ver caer a Messi que verlo triunfar. Si Messi hubiera perdido esa final en el Mundial de Catar, si no hubiera conseguido ese Mundial, habría allí una historia mucho más grande y potente".