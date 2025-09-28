Flick se deshace en halagos hacia Pedri: "Es un jugador especial"

El Barça se pone líder de la Liga. Los azulgranas vencieron a la Real Sociedad en su regreso en Montjuïc y le pusieron la guinda el pastel tomando ventaja sobre el Real Madrid y liderando la tabla por primera vez este año. El técnico del Barça, feliz, no escatimó en halagos hacia sus futbolistas. "Adoro y estoy muy orgulloso de que cada jugador haya dado lo mejor de sí sobre el campo".

"Es bueno ser líderes. Mete más presión a los oponentes, a todos los que están detrás de nosotros. Ahora toca defender esta posición y nos encanta poder hacerlo", se reafirmó el entrenador tras la victoria ante la Real Sociedad. Flick felicitó a toda la plantilla, pero tuvo unas palabras especiales para Pedri, quien partido tras partido sigue demostrando que es un futbolista que va a marcar una época en el Barça. "Pedri es especial. Es un gran jugador, mejora sin parar y es un líder. Veo cómo mejora con nosotros y es un jugador importante para nosotros. Cuando está en el campo, defiende y con el balón es increíble. Nos da control, más control del balón, y sabe exactamente dónde debe estar", confirmó.

Koundé, autocrítico

"Ha sido un partido difícil. No me han gustado nuestros últimos 25 minutos. Hemos sufrido demasiado y no hemos tenido el control de la pelota. Hemos tenido ocasiones, para meter más que dos goles, pero Remiro ha hecho un buen partido", relató Jules Koundé con la victoria ya en el bolsillo. "No me ha gustado el final del partido. Ha faltado un poco de todo: intensidad, repliegue, no hemos cerrado el pase por dentro que ya nos mató en el gol. Luego te pones a correr para atrás y ellos tienen jugadores con velocidad. Nos hemos complicado el partido", afirmó contundente el azulgrana, quien también tuvo unas palabras para Lamine Yamal en su regreso. "Que bueno que regrese al campo, lo vamos a necesitar". Flick también mencionó al extremo de Rocafonda, vital para el equipo, y que tras la lesión volvió a jugar ante la Real Sociedad: "Contento de tener de vuelta a Lamine".

Como de vuelta está el Barça en Montjuïc. Hasta que el Camp Nou no tenga el OK del Ayuntamiento de Barcelona para poder acoger los partidos como local de los azulgranas de nuevo, el Estadi Olímpic volverá a ser su casa. "Montjuïc ha estado genial hoy. He sentido su deseo de apoyar al equipo y empujarlo hacia adelante. La conexión entre la afición y los jugadores es increíble, y eso es lo que necesitamos el miércoles contra el París", añadió el técnico azulgrana, sonriente en la rueda de prensa, donde ya mencionó al PSG, rival que ya tiene en el punto de mira.