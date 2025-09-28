Giacomo Agostini: "No pueden tirar a la basura la historia del motociclismo"

“Quiere tirar la historia del motociclismo a la basura y eso no se puede hacer, no es correcto, no está bien y, desde luego, no es la manera de hacer más grande y vistosa a MotoGP. Si quieren hacer más vistosa MotoGP, que le quiten tecnología y aerodinámica a las motos y así aumentará el valor del piloto y sus manos. Las carreras y los títulos los gana el talento, no la tecnología”.

El campeonísimo Giacomo Agostini, de 83 años, el piloto más galardonado de la historia del motociclismo con 15 títulos mundiales, lo quiera la FIM, lo quiera Dorna Sports o lo quiera Liberty Media, los nuevos dueños del Mundial de las dos ruedas, ha puesto el grito en el cielo en unas declaraciones al diario italiano ‘La Repubblica’ tras saber que la intención del campeonato es minusvalorar los títulos que no sean de 500cc y MotoGP, tanto que, hoy, en Motegi (Japón), Marc Márquez Alentà podría ganar su séptimo título mundial de la máxima categoría y es así como quieren los organizadores que se cuente en los medios de comunicación y, muy especialmente, en las televisiones con derechos.

La organización del campeonato, que en ningún momento explicó que había tomado la decisión, en los meses de marzo y abril, de convertir los títulos grandes en la prioridad del Mundial, no ocultando, cierto, pero si minusvalorando los cetros de 50, 80, 125cc, 250cc y 350cc, ha tratado de calmar las aguas pero ya es demasiado tarde. Los campeones como ‘Ago’ e, incluso, los herederos del legendario ‘maestro’ Ángel Nieto, poseedor de 12+1 coronas pequeñas, han puesto el grito en el cielo.

"Se han pasado décadas y más décadas llamando 'maestro' a mi padre, Ángel Nieto, y, ahora, de un plumazo, le borran de la historia. Eso no tiene demasiado sentido, la verdad. Él seguirá siendo un grande, un maestro". 'Pablete' Nieto — Hijo de Ángel Nieto, el 12+1 campeón del mundo de motociclismo

Poco antes de que Agostini expresase su opinión en Italia, Pablo ‘Pablete’ Nieto, hijo del ‘12+1’ y pieza fundamental en la escudería VR46 del mítico Valentino Rossi en el Mundial de MotoGP, lamentó que “se hayan pasado décadas y más décadas llamando a papá ‘maestro’ y, ahora, intenten borrar de un plumazo sus logros, cosa que nunca ocurrirá porque la historia no se puede cambiar”.

Según esas cuentas que, repito, la organización mundialista dice que no afectan a la consideración de los títulos pequeños, pero todo el mundo, empezando por los campeones, sí creen que afectan, ‘Ago’ pasa a tener ‘solo’ 8 coronas grandes y, por tanto, hoy MM93 podría colocarse a una del más grande y, por descontado, empatar con el ‘Doctor’, que, al igual que le sucede al joven de Cervera (Lleida), pasaría de nueve títulos, a siete.

“He hablado con Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional, y le he expresado nuestro malestar”, señala ‘Ago’, sin saber que la Internacional tiene poco que decir aquí, pues ha cedido, de buen gusto, todo lo que hace referencia al Mundial, método de coronación y estadísticas incluidas, a Dorna Sport y Liberty Media.