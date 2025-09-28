Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revolución en la alineación del Barça ante la Real Sociedad: Dro y Roony, titulares

Hansi Flick da instrucciones a sus futbolistas. / Jose Breton / AP

Albert Guasch

El FC Barcelona regresa al estadio Lluis Companys de Montjuïc para afrontar el partido de Liga ante la Real Sociedad. El mismo escenario espera el miércoles al PSG de Luis Enrique en Champions. Ante la plaga de lesiones, Hansi Flick ha optado por la revolución. Sin Joan Garcia, Gavi, Fermín, Balde ni Raphinha, y con Lamine Yamal recién recuperado de su pubalgia, el técnico azulgrana ha tirado de Dro, el joven centrocampista gallego que encandiló a muchos en la pretemporada, y Roony, el extremo sueco para dosificar a Ferran.

Vuelve el portero polaco

Con Ter Stegen recuperándose de la operación en la espalda y Joan garcia recién sometido a una artroscopia, Szczesny vuelve a defender la portería azulgrana, como hiciera casi toda la temporada pasada. A sus 35 años, esperaba un curso en el banquillo, jugando apenas los partidos de Copa. La lesión en el menisco interno del excancerbero del Espanyol le ha permitido recuperar el protagonismo. Flick dijo ayer que le inspira la máxima confianza.

El portero polaco del FC Barcelona Wojciech Szczesny, durante el entrenamiento del primer equipo en las instalaciones de Sant Joan Despí previo al partido de mañana de la séptima jornada de LaLiga EA Sports contra la Real Sociedad. / Quique García / EFE

Dro Fernández, debut oficial

El fino centrocampista de apenas 17 años se ha hecho un hueco en el once ante las ausencias de Gavi, Fermín y un Casadó que no acabó el último entrenamiento. Dro, de padre gallego y madre filipina, tiene la primera oportunidad de calado de demostrar que pertenece a la primera plantilla. Hay muchos técnicos en la Masia que creen en él. Y mucho.

Roony vuelve a la titularidad

El extremo sueco ya figuró en el once que Flick alineó en el Johan Cruyff ante el Valencia. Le faltó atrevimiento aquel día como sustituto de Lamine Yamal. Tiene habilidad y regate y ante la baja de Raphinha y el mismo Lamine, Flick le brinda una nueva ocasión de demostrar su talento.

Roony Bardghji. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Alineación: Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Dro; Roony, Lewandowsky y Rashford.

