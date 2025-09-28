El Barça vuelve a Montjuïc con Lamine Yamal y el aliciente del liderato

El Barça asciende de nuevo la montaña de Montjuïc, de la que creía haberse despedido, con la pesada mochila de las lesiones a cuestas. Una mochila que se cargó sobremanera con las bajas de Joan Garcia y de Raphinha, conocidas ambas este viernes. Dos soportes fundamentales en la estructura de Hansi Flick, que no se quejó antes de enfrentarse hoy a la Real Sociedad (18.30 horas).

Adaptó la actitud fatalista del que se sabe que no hay otro remedio que avanzar con lo puesto. Y para ayudar a empujar vuelve Lamine Yamal, el cual no es un refuerzo menor. El aliciente: ponerse líder tras la caída madridista ante el Atlético con estrépito (5-2). Una victoria pondría al equipo azulgrana un punto por arriba.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal, durante el entrenamiento del primer equipo en las instalaciones de Sant Joan Despí previo al partido de mañana de la séptima jornada de LaLiga EA Sports contra la Real Sociedad. EFE/Quique García / Quique García / EFE

El Estadi Lluis Companys vuelve a convertirse en la casa temporal del Barça. A regañadientes, como se ha visualizado esta última semana. La directiva de Joan Laporta habría preferido que los técnicos expertos del Ayuntamiento relajaran algunas normas de seguridad para permitir el retorno inmediato al Spotify Camp Nou. Lo ha dejado claro con sus diferentes métodos de presión. Por el momento no han funcionado y hoy ante la Real Sociedad y el miércoles ante el PSG en la Champions la plantilla de Flick deberá regresar al recinto olímpico. Adiós al diminuto Johan Cruyff.

Ahorrarse el alquiler

Aparte de los compromisos con los inversores del Espai Barça que aconsejan la vuelta inmediata al Camp Nou, al Barça le gustaría ahorrarse el importe de alquiler del Lluis Companys, de medio millón de euros por partido de promedio, según fuentes azulgranas. En el caso del Clásico la factura habría podido llegar al millón. El Ayuntamiento no quiso confirmar estas cantidades. Cabe recordar que el alcalde Jaume Collboni dijo hace unos días que a la ciudad le conviene más usar el recinto olímpico para conciertos y actividades culturales.

El interior del Camp Nou, este 23 de septiembre. / JORDI COTRINA

Entre los gastos, la instalación de un nuevo césped, que se realizó a principios de semana. Flick mostró confianza sobre su estado. "Espero que esté bien, he visto imágenes y lo han hecho muy rápido. Gran trabajo. Mañana lo veremos pero creo que estará bien".

Artroscopia satisfactoria

El césped estará mejor que la rodilla de Joan Garcia, operada ayer de forma satisfactoria. Se sometió a una artroscopia por la rotura del menisco interior de su rodilla izquierda. Cuando compareció Flick no se sabía si el pronóstico de cuatro a seis semanas de baja se mantenía. Y sí, se mantuvo, como se conoció después a través de un comunicado médico del club. En cualquier caso, tuvo palabras amables hacia el jugador.

"No es agradable tener a Joan Garcia fuera. Estaba jugando muy bien y se lesionó en el último partido contra el Oviedo. Estas cosas pasan", comentó el entrenador, que miró enseguida hacia Szczesny. "Si nos fijamos en la segunda mitad de la temporada pasada, ganamos casi todos los partidos y ganamos tres títulos con él. Es un gran portero, una gran persona y no me genera ninguna duda", remató en un mensaje de confianza hacia el portero polaco.

El portero polaco del FC Barcelona Wojciech Szczesny, durante el entrenamiento del primer equipo en las instalaciones de Sant Joan Despí previo al partido de mañana de la séptima jornada de LaLiga EA Sports contra la Real Sociedad. / Quique García / EFE

Flick confirmó lo que Lamine Yamal avanzó en sus redes sociales esta semana, que ya estaba listo para volver. Ha dejado atrás la pubalgia que le ha mantenido fuera de las convocatorias en cuatro partidos. "Estamos contentos de tenerle de vuelta y es una opción para el partido ante la Real. Tendrá unos minutos seguro". No parece verle, por tanto, aún como titular, por lo que se entendió de sus palabras.

Por cierto, rehuyó una renovada polémica con Luis de la Fuente sobre una posible llamada al delantero de Rocafonda en el próximo e inmediato parón de selecciones: "Es su trabajo, es su decisión". Con un rifirrafe ya ha tenido suficiente. Por ahora. Alejandro Balde también se reincorpora en principio a una convocatoria. Falta ver si entra igualmente Marc Casadó, que se retiró del entrenamiento de ayer por culpa de unas molestias.