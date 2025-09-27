ACTUALIDAD AZULGRANA
Joan Garcia ya ha sido operado del menisco: se confirma la baja de mes a mes y medio
Joan Garcia se lesiona el menisco: seis semanas de baja aproximadamente
Joan Garcia ha sido sometido este sábado a una artroscopia para sanar la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que se hizo en el partido del jueves ante el Oviedo. Según el parte médico del club, emitido después de la operación, el portero azulgrana estará entre cuatro y seis semanas de baja, tal y como se había anticipado. La evolución de la recuperación acabará de marcar los plazos de vuelta.
De acuerdo con el comunicado médico, Joan Garcia ha sido intervenido de forma satisfactoria por el doctor Joan Carles Monllau, quien también se encargó esta semana de operar a Gavi. En el caso del centrocampista, al abrirse la rodilla, se descubrió que estaba peor de lo imaginado, y el pronóstico de recuperación se alargó entre cuatro y cinco meses.
Szczesny, preparado
No ha sucedido lo mismo con Joan Garcia. El excancerbero del Espanyol mantiene los plazos estimados antes de proceder a la intervención, llevada a cabo en el Hospital de Barcelona. El periodo de baja implica que no llegará a tiempo de estar bajo los palos en el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.
En su ausencia, Wojciech Szczesny, de 35 años, cubrirá su puesto, como ha anunciado Hansi Flick, tranquilo de las prestaciones que le puede ofrecer el portero polaco a la vista del rendimiento de la temporada pasada. Su suplente será el estadounidense Diego Kochen, de 19 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UEFA estudia expulsar a Israel y EEUU advierte de que no tolerará que se le aparte del Mundial
- Luis Enrique se pasa al rugby: el asturiano cambia el andamio por la tribuna y plantea un dilema al reglamento
- La crónica del Oviedo-Barça: todo queda en un susto
- Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol
- Joan Garcia se lesiona el menisco: seis semanas de baja aproximadamente
- ¿Va a quedar en una simple regañina del Ayuntamiento y los Bomberos la chapuza del Camp Nou?
- El Israel Premier Tech se queda sin bicis para el año que viene
- Ryder Cup 2025: Horarios, formato y cómo funcionan las puntuaciones