Flick confirma el retorno de Lamine Yamal ante la Real Sociedad: "Tendrá unos minutos"

El Barça asciende de nuevo la montaña de Montjuïc, de la que creía haberse despedido, con la pesada mochila de las lesiones a cuestas. Una mochila que se cargó sobremanera con las bajas de Joan Garcia -unas seis semanas de ausencia- y de Raphinha -unas tres-, conocidas ambas este viernes. Dos soportes fundamentales en la estructura de Hansi Flick, que no se quejó. Adaptó la actitud fatalista del que se sabe que las cosas son como son y que no hay otro remedio que avanzar con lo puesto. Y para ayudar a empujar vuelve ante la Real Sociedad Lamine Yamal, el cual no es un refuerzo menor.

Hansi Flick, en la sesión de entrenamiento de este sábado antes del partido contra la Real Sociedad. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Joan Garcia se ha sometido a una artroscopia esta mañana por la ruptura interna del menisco interior de su rodilla izquierda. Cuando compareció Flick no se sabía si el pronóstico de cuatro a seis semanas de baja se mantenía. En cualquier caso, tuvo palabras amables hacia el jugador. "No es agradable tener a Joan Garcia fuera. Estaba jugando muy bien y se lesionó en el último partido contra el Oviedo. Estas cosas pasan", comentó el entrenador, que miró enseguida hacia Szczesny. "Si nos fijamos en la segunda mitad de la temporada pasada, ganamos casi todos los partidos y ganamos tres títulos con él. Es un gran portero, una gran persona y no tengo ninguna duda de él", remató en un mensaje de confianza hacia el portero polaco.

Lo que se puede controlar

Se le preguntó a Flick si se puede atribuir a algún factor la plaga de lesiones. Recordar que están KO no solo el portero catalán y el delantero brasileño, sino también Ter Stegen, Gavi y Fermín. "No es normal para nosotros, pero algunas lesiones pasan. Lo que estamos haciendo es revisar las situaciones para encontrar las razones, es nuestro trabajo. Somos un gran equipo y analizamos cada partido, entrenamiento... Y nos adaptamos y nos centraremos en aquello que podemos controlar". Fatalismo y pragmatismo puro.

Flick confirmó lo que Lamine Yamal avanzó en sus redes sociales, que ya estaba listo para volver, que ha dejado atrás la pubalgia que le ha mantenido fuera de las convocatorias en cuatro partidos. "Estamos contentos de tenerle de vuelta y es una opción para el partido de mañana. Tendrá unos minutos seguro". No lo ve, por tanto, aún como titular, por lo que se desprenden de sus palabras. Y rehuyó cualquier polémica con Luis de la Fuente sobre una posible llamada al delantero para la selección: "Es su trabajo, es su decisión".

Fue una rueda de prensa corta, de apenas 10 minutos, y casi no abordó el asunto del retorno a Montjuïc. Se le preguntó en concreto por el estado del césped, instalado deprisa y corriendo esta semana. Mirada optimista de nuevo. "Espero que esté bien. He visto imágenes y lo han hecho muy rápido, un gran trabajo. Mañana lo veremos pero creo que estará bien".