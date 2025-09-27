El trabajo incansable de Patri Guijarro guía al Barça en su victoria en el derbi catalán (2-0)

Cuesta entender que Patri Guijarro no esté, como mínimo, en el podio del Balón de Oro. Bueno, y de cualquier premio que debe reconocer el talento de una futbolista. La centrocampista es el cerebro de este Barça. La jugadora que ordena al equipo en cada encuentro, que se desgañita para que las líneas no pierdan la perspectiva ni se desorganicen. La que vela por el conjunto. Y contra el Espanyol volvió a firmar una actuación de escándalo. El derbi, empañado por la grave lesión de Amaia Martínez, fue un encuentro donde la superioridad del Barça bebió de las indicaciones de Patri Guijarro.

Las azulgranas asediaron la portería blanquiazul desde el primer instante, con un inicio intenso y absolutamente volcado en ataque. Y así poco iba a tardar en llegar el primero. Lo firmó Alexia Putellas, aprovechando el pase de la muerte de Caroline Graham Hansen que empujó lo justo con la zurda para meter el balón dentro de la red. Tras el tanto de la capitana azulgrana, el equipo mantuvo el pulso, aunque más cómodo por delante en el marcador.

Y, en un Barça reconocible y sólido, hay que fijarse en una futbolista. La de siempre. La que se coloca siempre en el sitio que liberará espacio para salir con el balón fluido, la que marca la defensa y retrocede para marcar la línea de las centrales. Patri Guijarro se hizo un hartón de currar ante el Espanyol. Siempre intensa, buscando el espacio y el toque, marcando el ritmo de la salida de balón y controlando el partido. Porque en el fútbol, por más que los goles certifiquen victorias, el juego de una futbolista como Patri marca épocas. Se convirtió en la referencia entre Irene Paredes y Laia Aleixandri y afianzó el equipo atrás ante los contrataques del Espanyol. Se interpuso en los lances para hacerse con el balón y regaló incontable destello de talento con pases con el exterior y centros de escándalo. Terminó con el brazalete de capitana. El enésimo argumento para que su nombre se tiña de oro más pronto que tarde.

Lesión espeluznante

El partido se abocaba al descanso con el Barça ganando por la mínima cuando el Johan Cruyff enmudeció. El grito de dolor de Amaia Martínez retumbó. La central vasca pidió a gritos que las asistencias entraran en el campo. Sabía que se lo había roto. Todo por un mal lance cuando quería evitar la internada de Claudia Pina en el área y se le quedó la bota derecha clavada en el césped justo antes de resbalar. La rodilla se le giró. Y lo supo. Tras unos minutos donde los servicios médicos intentaron examinarla y calmarla, tuvo que ser retirada en camilla y entre lágrimas. Tanto por la acción como por la reacción de la futbolista, el pronóstico pinta duro para la central del conjunto perico.

La entrenadora del Espanyol, Sara Monforte, este sábado, durante el partido de la Liga F, entre el FC Barcelona F y el RCD Espanyol, en el Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí, en la provincia de Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

En la reanudación y aun con cierto mal cuerpo por la lesión de Amaia, el partido volvió al ritmo normal. Las azulgranas atacaban mientras las pericas se mantenían estoicas con una defensa densa y rocosa. El trabajo de Sara Monforte, que encara su segundo año en el banquillo blanquiazul, se está viendo claramente en la cohesión y el trabajo del equipo, que se ha compactado y mantiene un nivel físico muy competitivo. Pero no le bastó. Porque aunque su opresión a las futbolistas azulgranas las mantuvo a raya un buen tiempo, Ewa Pajor se rebeló. La polaca marcó el segundo con un chut cruzado que superó a Romane.

El ajustado resultado describió a la perfección lo que fue el partido. El Barça estuvo más sólido y certero, pero el Espanyol aguantó a un equipo echado para adelante sin contemplaciones.