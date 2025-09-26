Todos, todos, contra mí

Uno tiene amigos para muchas cosas. Y cuando uno tiene ya 74 años, entonces los tiene ya separados para diversos aconteceres. Todos, a su manera (y tú, a la tuya), te sirven para resolver problemas, recibir ayudas, despertarte alarmas, advertirte de los peligros que tú no detectas ni adivinas, recibir cariño, roce y, por descontado, hacer un montón de risas.

Hoy, viernes, ha sido uno de esos días utilizados por tres amigos (amigos de verdad, es decir, de esos que se pueden permitir el lujo y la obligación de decirte lo que piensan y echar unas risas) para enviarme mensajes muy divertidos durante el Oviedo-Barça (hubiesen podido llamarme, pero como estoy en Japón, siete horas delante de ellos, pensaron que no procedía), recordándome algunos de mis llamativos pronósticos, que, aunque les duela, pienso seguir manteniendo.

Por ejemplo, Raúl Varela, uno de los timoneles de Radio Marca, un ser maravilloso, un genio de la radio, en serio, fue el primero en escribirme, sabedor, digo yo, que aunque fueran las 05.04 horas de la madrugada de Motegi podía hacerlo. Y, sí, podía. “¿Qué, tu amigo Joan García, Balón de Oro, verdad?”

Que bien, por fin hemos descubierto que ese chico, sí, Joan García, también puede equivocarse, pero lo siguiente que hemos descubierto es que el error le dura 20 milésimas de segundo, porque, en el 91, salvó al Barça.

En efecto, hacia un minuto que el nuevo portero del Barça acababa de protagonizar su primera pifia humana y Varela, como toca, como debe ser, me recordó, con cariño (¿sí?), mi comentario de que ese muchacho me parece tan bueno que no me extrañaría que, algún día, algún año, alguna temporada, gane un Balón de Oro. Es más, el 27 de mayo pasado, fui el primero en escribir “¿En serio, el Barça aún no ha fichado a Joan García?” Y me reafirmo en ello: es buenísimo. Y, sí, en el minuto 91, enmendó la plana y salvó la victoria con una parada desbocada a disparo a bocajarro de Lucas. Y, claro, repliqué a Raúl: “¡Balón de Oro, sí!”

Inmediatamente después de resolver mi duelo con Varela (¡jua, jua, jua!), quien me escribió fue Esteban, exportero con el que coincido en Gol TV de Ricardo Rosety. Y fue, claro, con otra sentencia: “Te lo dije, Emilio, Joan García es buenísimo, pero también te dije que, como todos nosotros, fallaría e, incluso, fallaría de forma grotesca como hoy”.

Me lo tengo merecido aunque, insisto, sigo pensando que ese muchacho es extraordinario. “¿Sabes qué es lo mejor que tiene, Emilio?”, me añadió Esteban, “que le importa muy poco arriesgarse y fallar pues, al segundo, perdón, 20 milésimas de segundo después de su error, por grave que sea, está, de nuevo, dispuesto a pararlo todo. Bueno, como ha hecho hoy en Oviedo”.

Robert Lewandowski celebra su golazo de cabeza en Oviedo. / AFP

Ya, sí, ingenuo de mí, pensé que mi viacrucis por ‘bocas’ se había terminado pero, acercándose, las 05.40 de la madrugada en mi querido Japón ¡qué país más curioso, Dios, y original!, llegó, cómo no, el mensaje de otro grande, David Bernabéu: “Te lo dije, Emilio, te lo dije, Rashford, como tú dices, es buenísimo y Flick, sin duda, lo convertirá, de nuevo, en un gran goleador, pero Lewandowski sigue siendo titular e imprescindible en este Barça”. Y, sí, Bernabéu me escribió tras el soberbio testarazo a la escudra de Lewandowski. Con razón.

En efecto, en otra charla radiofónica, me había atrevido a comentar que estoy convencido, cosas mías, que Flick acabará convirtiendo a Rashford en el 9 titular del Barça. Y Bernabéu, que, pese al apellido, es un enfermo del Barça (y existen millones de pruebas de ello: se cree a Joan Laporta), me dijo que no, que el titular sigue siendo el veterano polaco. Y lo dice alguien que ya está para coger un equipo, créanme.

Y esa ha sido mi madrugada japonesa de este viernes, pura delicia, que se cerró, cómo no, con un último mensaje de otro gran amigo, Miquel Roca, catedrático de Psiquiatría en la Universidad de las Islas Baleares y experto en trastornos depresivos y suicidio (todo muy cercano al fútbol), que sentenció: “Emilio, Lamine Yamal será, es, la bomba, pero que no se lesione Pedri, por favor”.