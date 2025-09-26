FÚTBOL
La Supercopa de Francia entre el PSG y el Olympique de Marsella se jugará en Kuwait
El partido de Supercopa de Francia entre el París Saint-Germain, campeón de Liga y Copa, y el Olympique de Marsella, subcampeón de Liga, se jugará en Kuwait el 8 de enero, un año después de haberse disputado en Catar, informó este viernes la Liga de Fútbol Profesional (LFP).
El escenario será el estadio Jaber Al-Ahamd, agregó la LFP en un comunicado.
Desde 2009, esta competición que enfrenta al campeón de Liga con el de Copa se desarrolla fuera de Francia, después de que la edición de aquel año tuviera lugar en la localidad canadiense de Montreal.
Israel, China, Marruecos, Austria, Gabón, Estados Unidos o Túnez han sido algunos de los escenarios en los que se ha desarrollado la Supercopa francesa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- La UEFA estudia expulsar a Israel y EEUU advierte de que no tolerará que se le aparte del Mundial
- Nos parecía mal que Lamine ganara el Balón de Oro
- Luis Enrique se pasa al rugby: el asturiano cambia el andamio por la tribuna y plantea un dilema al reglamento
- Todos los premiados de la gala del Balón de Oro 2025
- La crónica del Oviedo-Barça: todo queda en un susto
- Aitana Bonmatí graba su nombre en el Balón de Oro por tercera vez consecutiva