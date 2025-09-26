Sergio Busquets anuncia su retirada a los 37 años

El fútbol pierde otro nombre ilustre. Sergio Busquets ha anunciado su retirada a los 37 años. Es inminente. Será el 6 de diciembre si el Inter Miami se clasificase para la final de la MLS. Le quedan al futbolista de Badia del Vallés, nacido el 16 de julio de 1988, cinco partidos de la fase regular como mínimo para degustar los últimos momentos de una carrera extraordinaria.

Una carrera en la que ha modelado una nueva concepción de la figura del mediocentro defensivo. La de "un cinco que era un diez", como acuñó el argentino Juan Román Riquelme, por cuanto a las labores meramente preventivas, y especialmente relevantes en un Barça tan ofensivo, Busquets añadió una clarividencia única para iniciar el juego de ataque con sus pases.

Sergio Busquets recoge el trofeo de campeón de Liga, su último título en el Barça. / JORDI COTRINA / EPC_EXTERNAS

Busquets hizo en el Barça las funciones que desempeñan dos futbolistas en muchos otros equipos. El doble pivote fue uno en el Camp Nou. Bastaba con uno. Sin que aparentemente se le observara una característica sobresaliente -no destacó por la potencia de su disparo ni su poderío rematador ni su fortaleza aérea-, se le detectaba una visión fuera de lo común, ya fuera para interceptar un avance del rival como para filtrar un pase entre líneas.

Y eso descubrió en él Pep Guardiola para que le sucediera y le mejorara en la evolución de la figura del 'cuatro' cuando le resituó en el campo mientras los dos forjaban su fabulosa trayectoria iniciática en el Barça B. Una pieza clave en el engranaje del equipo que exige altruismo más que protagonismo.

Guardiola habla con Busquets en un entrenamiento de pretemporada. / FC BARCELONA / Archivo

No es de extrañar, por tanto, que Busquets ascendiera al primer equipo al mismo tiempo que su entrenador, que permaneciera 15 temporadas en el primer equipo (2008-2023) -el triple que su entrenador- y colaborara en la etapa más exitosa del Barça, que sobrepasó a su entrenador. Lo extraño -o acaso certifique su anónima generosidad en el césped- es que Busquets nunca fue un nombre mencionado en las fiestas del fútbol, y en su historial particular no atesore distinciones individuales. Apenas el de mejor jugador de la Liga en su debut o el trofeo Bravo al mejor joven del año (ambos en 2009) y su inclusión en varios 'equipos ideales': de la Eurocopa, de la Liga y de la Champions.

La plantilla del Barça ofrece la Copa del Rey a la afición en el ultimo acto de Pep Guardiola en el Camp Nou. / Josep Garcia

Palmarés fabuloso

Lo verdaderamente importante es que Busquets ganó y ayudó a ganar al Barça 32 títulos (9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Copas de Europa, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubs), colaboró en una Eurocopa (2012) y un Mundial (2010) para España, y sumado dos títulos más con el Inter Miami desde que en 2023 se radicara en la cálida Florida para saborear su lento adiós del fútbol.

"Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré", relata Busquets en el vídeo de su segunda despedida, la definitiva, tras anunciar que dejara de jugar en cuanto termine la temporada del Inter.

Despedida y comienzo

Colgará las botas "muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido", de la vida deportiva que ha disfrutado como futbolista. "Todo final es un nuevo comienzo", expresaba Busquets en el comunicado, cuyas perspectivas son de iniciar su carrera de entrenador.

En el Camp Nou vio marchar a los colegas que le acompañaron en el viaje (Puyol, Valdés, Iniesta, Piqué...), a Xavi le vio incluso regresar de entrenador, y de Miami se despedirá de Messi, Alba, Suárez y Mascherano para un futuro reencuentro quién sabe dónde.

"Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", explicó Busquets en las redes sociales.