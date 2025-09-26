A la sexta jornada ha llegado la primera cantada de Joan Garcia como portero del Barça. A veces un error tan flagrante sirve para reafirmar prejuicios, un regalo para aquellos con ganas de desmerecer un fichaje, de decir "te lo dije". No es el caso. La contratación del excancerbero del Espanyol ha recibido parabienes generales. Rápidamente ha sido bendecida por crítica y público. Por eso la aturullada acción que facilitó el primer gol del Oviedo debería ser considerado como uno de esos infortunios que ocurren en las mejores casas. Un borrón que no avala a nadie.

Joan Garcia ha aprendido una forma nueva de jugar. Que bajo la portería se mueve con reflejos ya va quedando acreditado. No ha sido en esa zona donde cometió la pifia. Ahora se le piden nuevos cometidos y uno de ellos consiste en estar atento y salir al corte para proteger la espalda de sus defensas. Y atento estuvo, pero a la hora de la entrega le falló la precisión, como si se sintiera desorientado tan lejos del área. Impecable entonces el golpe de Reina.

Alberto Reina Campos celebrate el gol del Oviedo ante el Barça. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Muecas de fastidio

Seguramente en el Espanyol habría propinado un zapatazo al balón, sin contemplaciones, lo más lejos posible, y se habría ganado golpecitos de felicitación y una ovación de la grada. Pero está en el Barça y se obligó a continuar la jugada en lugar de romperla, a ser portero moderno, de los que sabe actuar con los pies. Una autoexigencia que le costó caro y al ser enfocado de cerca se le vieron las muecas de fastidio. La vida perra del portero, abatimiento solitario en la contrariedad.

El Oviedo le dio algunas oportunidades de resarcirse. Casi todas las solventó poniendo bien el cuerpo, de agrandarse ante el disparo, haciendo valer su 1,91 y su técnica de posición y despeje. Y lo más importante, sus compañeros minimizaron el error con la remontada de la segunda parte. A la postre, un bautizo anecdótico y la revelación de que hay un aspecto del juego que seguramente tiene que practicar.

Robert Lewandowski celebra el 1-2 tras un cabezazo suyo. / AFP7 vía Europa Press

Hansi Flick le disculpó el error. "Es el estilo que queremos. Puede pasar. Al final, lo importante es que es un portero fantástico. Él es el protector de la última línea, tiene que salir, es lo que le pedimos y este es un fallo que puede suceder, y nada más.Lo más importante es que acabamos ganando. Nos calmamos en la segunda parte y lo hicimos mejor», sintetizó.

Nada tiene que practicar Robert Lewandowski dentro del área. A los cuatro minutos de entrar en juego marcó. El importante 1-2. Tres goles en cinco partidos sin jugar con la regularidad de antes. No cayó en la autoimportancia. "Cuando salgo sé que tengo que hacer mi trabajo", dijo con naturalidad. Así de simple. Uno que sabe marcar y otro, conviene subrayarlo hoy, que sabe parar.