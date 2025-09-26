Fútbol
Lamine Yamal anuncia su reincorporación al equipo: "He vuelto"
Será probablemente en el encuentro frente a la Real Sociedad cuando el futbolista de Mataró reaparezca sobre el césped de cara a poder llegar en plenas condiciones al partido de Champions del miércoles contra el PSG (21.00 horas).
Flick critica a De la Fuente por alinear a Lamine Yamal lesionado
Ha sido el propio Lamine Yamal quién ha anunciado su regreso. "He vuelto", ha publicado el número '10' del FC Barcelona en un stories de instagram. Su lesión en el pubis le había mantenido fuera del campo en los últimos partidos pero se espera que vuelva a estar en plena forma para el partido contra el PSG del próximo miércoles.
Yamal ha compartido un vídeo con un recopilatorio de sus mejores momentos sobre el que ha escrito "Hey. I'm Back". La noticia que ha dado el propio jugador ha sido recibida con ilusión por los culés, que llevan acusando su ausencia en los últimos cuatro encuentros contra el Valencia (6-0), el Newcastle (1-2), el Getafe (3-0) y el Oviedo (1-3). Ahora, será probablemente en el encuentro frente a la Real Sociedad cuando el futbolista de Mataró reaparezca sobre el césped de cara a poder llegar en plenas condiciones al partido de Champions del miércoles contra el PSG (21.00 horas).
La lesión de Lamine, que este lunes fue galardonado con el premio Kopa por segundo año consecutivo, resucitó nuevamente el debate del desgaste de las selecciones en los jugadores. El técnico azulgrana Hansi Flick compareció indignado poco antes del encuentro frente al Valencia, el primero de los que se perdió el futbolista, porque Luis de la Fuente "no había cuidado al futbolista". "Se fue con dolores a la selección y jugó 73 y 79 minutos", dijo el entrenador del Barça, indignado por el trato -o la falta de trato- dispensado a Lamine Yamal.
