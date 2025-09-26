Joan Garcia se lesiona el menisco: seis semanas de baja aproximadamente

Si Joan Garcia pensaba que lo peor que le podía pasar esta semana fue la pifia que provocó el gol del Oviedo estaba muy equivocado. Su primer error flagrante portero azulgrana se ha visto empequeñecido por su primera lesión. Y no una cualquiera. El menisco interno de la rodilla izquierda se le ha fracturado en el entrenamiento de recuperación de esta mañana. Este sábado pasará por el quirófano para someterse a una artroscopia y el tiempo aproximado de baja, según la estimación del club, será de cuatro a seis semanas en función de su evolución.

No están siendo horas relajantes para Hansi Flick y el departamento médico del Barça, porque no solo Joan Garcia ha caído. También Raphinha, que ya fue sustituido ante el Oviedo con problemas musculares. Según el parte del club, sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego unas tres semanas. Un festival de bajas.

Raphinha se queja de una entrada durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Getafe en el estadio Johan Cruyff. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

El día que Lamine Yamal ha anunciado su vuelta a la actividad normal y apunta a que será convocado para el partido del domingo contra la Real Sociedad se ha nublado con las lesiones del portero catalán y el delantero brasileño. Especialmente impactante es la lesión de Joan Garcia, que había tenido un inicio de temporada muy convincente, pese al fallo en Oviedo. El tratamiento conservador, como se intentó con Gavi, ha quedado descartado de inmediato y el mismo doctor que operó esta semana al centrocampista, Joan Carles Monllau, intervendrá al cancerbero.

Durante este periodo, y con Ter Stegen de baja de larga duración, deberá cubrir la portería barcelonista Wojciech Szczesny, de 35 años, como ya hiciera la temporada pasada. Con Kochen en Chile disputando el Mundial sub-20 con la selección de EEUU, la suplencia será para Eder Aller.