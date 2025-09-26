Carlos Soria, el alpinista español que superó los 8.000 metros a los 86 años

Dos años después de una grave lesión que casi pone fin a su carrera, el veterano alpinista Carlos Soria Fontán (Madrid, 1939) ha entrado en la historia este viernes al convertirse, a sus 86 años, en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros tras alcanzar la cima del Manaslu en Nepal. Pero la cumbre más importante que ha conquistado en los últimos años ha sido la de la superación.

Uno de los momentos más críticos para Soria llegó en 2023, durante un intento en el Dhaulagiri, uno de los dos "ochomiles" que le faltan, un sherpa cayó accidentalmente sobre él, provocándole una fractura de tibia. Tras varias operaciones y una larga recuperación en su casa de la sierra de Madrid, su regreso al Himalaya parecía una quimera.

"No puedo descansar, voy a seguir siendo un alpinista", dijo entonces el escalador que cumplió su palabra, marcándose como objetivo volver a Nepal para la gesta que ha completado hoy.

Su relación con las cumbres empezó en la sierra de Guadarrama a los 14 años, mientras iniciaba su carrera como tapicero, un oficio que mantuvo hasta su jubilación. "Empecé a trabajar a los 11 años porque en aquella época era más importante intentar comer que aprender", dijo recientemente en una entrevista con EFE en la que reconoció que su vida nunca fue la misma desde que vio por primera vez las montañas.

Larga trayectoria

Con veinte años ya afrontaba escaladas en los Alpes y en 1968 formó parte de la primera expedición española que escaló el monte Elbrús, el más alto de Europa. A principios de los 70 llegarían sus primeras expediciones al Himalaya, el techo del mundo.

Hasta la fecha, Soria ha escalado doce de los catorce ochomiles. Su palmarés, inigualable en la historia del alpinismo, es aún más extraordinario por haberlo conseguido en parte después de cumplir los sesenta años.

Coronó cimas tan exigentes como el K2 a los 65, el Makalu a los 69, el Kangchenjunga a los 75 y el Annapurna a los 77. Además, completó el desafío de las Siete Cumbres, la montaña más alta de cada continente, después de cumplir los 70 años.

La cima del Manaslu lograda hoy cierra un círculo personal de 50 años. Soria formó parte del equipo que en 1975 realizó la primera ascensión española a esta misma montaña. En aquella ocasión, el alpinista solo llegó hasta los 7.000 metros, pero hoy, medio siglo después, ha vuelto para escribir la última página de esa historia y, de paso, un nuevo récord mundial.

Una obsesión

Soria ahora solo le quedan dos cimas para completar el legendario desafío de los catorce ochomiles, el Shishapangma, en el Tíbet, y su gran bestia negra, el Dhaulagiri, en Nepal. Esta última montaña ha sido una obsesión para el alpinista, que la ha intentado coronar sin éxito en 15 ocasiones desde 1998.

Precisamente fue en su último intento, en 2023, donde sufrió la grave fractura de tibia que a punto estuvo de terminar con su carrera.

Consciente de su edad, Soria reconoció en una reciente entrevista con EFE que sabe que "la cumbre verdaderamente está a la vuelta", en su casa.