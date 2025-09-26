El Barça persigue en Egipto su sexto Mundial de Clubes seis años después

El Barça perseguirá a partir de este sábado su sexto título mundial en la 18ª edición del Mundial de Clubes, que se disputará del 27 de septiembre al 2 de octubre en el pabellón New Capital Sports Hall de la Nueva Capital Administrativa de Egipto.

Seis años después de su último título en 2019, cuando superó al Kiel alemán (34-32) en la final disputada en Dammam (Arabia Saudí) con Xavi Pascual como entrenador, el conjunto azulgrana ansía conquistar el único título que se le ha resistido en el último lustro.

Tras la edición de 2020, suspendida por la covid-19, los azulgranas no han conseguido levantar el título en las cuatro ediciones disputadas desde que Carlos Ortega asumió el banquillo.

Invicto en casa

En ese período, se han topado con el Magdeburgo, que los derrotó en las finales de 2021 y 2022; el Füchse Berlín, que los eliminó en semifinales en 2023; y el Veszprém húngaro, que les cerró el paso a la final la temporada pasada.

No obstante, tras un inicio de temporada en el que ya ha conquistado la Supercopa de catalana y la Supercopa Ibérica, se mantiene invicto en el campeonato doméstico y, este jueves, regresó a la senda del triunfo en Europa tras superar al Zagreb croata (25-32), el Barça afronta con energías renovadas el Mundial de Clubes, que en esta edición estrena un nuevo formato.

Participarán nueve equipos de todo el mundo, divididos en tres grupos de tres, que se enfrentarán entre sí. Los líderes de cada grupo, junto al mejor segundo, accederán a las semifinales, previstas para el 30 de septiembre.

El Barça, que no estaba clasificado pero recibió una invitación del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Balonmano, ha quedado encuadrado en el grupo C.

Allí se medirá al Handebol Taubaté brasileño, campeón sudamericano (sábado a las 16:45 hora española), y al Zamalek egipcio (domingo a las 16:45 hora española), con el objetivo de alcanzar una semifinal en la que lo más probable es que se enfrente al Veszprém del exazulgrana Xavi Pascual.

El conjunto húngaro, que la temporada pasada se alzó con el título tras imponerse al Magdeburgo por 34-33 en la prórroga, apunta a terminar primero del grupo B, que comparte con el Al-Ahly egipcio, campeón de África, y el Sydney Uni australiano, campeón de Oceanía.

Ese hipotético enfrentamiento supondría para el Barça la oportunidad de cobrarse la revancha de la eliminación de la temporada pasada y marcaría el primer partido del pivote Ludovic Fàbregas ante su exequipo tras su regreso al club catalán este verano.

Por su parte, el actual campeón de Europa, el Magdeburgo, encuadrado en el grupo A junto al Sharjah emiratí, campeón de Asia, y el California Eagles estadounidense, campeón de Norte y Centroamérica, partirá sobre el papel como el principal favorito al título.

El equipo germano llega invicto a Egipto tras un arranque perfecto con once victorias y un empate en sus doce partidos oficiales y lidera en solitario el grupo B de la Liga de Campeones.

La final del Mundial de Clubes se disputará el jueves 2 de octubre a partir de las 19:00 hora española.