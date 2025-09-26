Anna Torrodà, futbolista del Espanyol: "Después de unos años sufriendo, volver a casa ha sido una liberación"

Fue muy valiente. Paró antes de que fuera demasiado tarde. Anna Torrodà (Barcelona, 2000) puso por delante a la persona que a la futbolista y dejó el fútbol durante unos meses para cuidar su salud mental. No mucha gente es capaz de hacerlo, de detectar que está llegando al límite ante de que la situación sea irreversible. Ahora vuelve a disfrutar del fútbol, del día a día. Formada en el Espanyol, vivió una etapa en la cantera del Barça. Este sábado vestirá la zamarra blanquiazul en el derbi (18:30h, DAZN).

¿Cómo está?

Estoy muy bien. O sea, estoy muy contenta de estar en casa, estoy rodeada de mi familia, mis amistades de toda la vida. Además, vengo aquí y me encuentro con un grupo muy sano, el cuerpo técnico también muy bueno. Son factores que afectan mucho al bienestar de una persona y yo estoy muy contenta de estar aquí. Evidentemente, los resultados afectan. Hemos sacado buenos puntos porque todavía no hemos conseguido ganar ningún partido, pero creo que son buenos puntos contra rivales muy fuertes y ojalá sigamos en esta línea.

¿Cómo tomó la decisión de volver?

Al final venía de estar cinco años fuera, de los que un par o tres me quemaron bastante. Acabé contrato con el Levante, el equipo donde estaba, y se me planteó la oferta y no dudé en volver a casa, la verdad. Nunca cierras puertas a nada, pero sí es verdad que volver a casa me tiró mucho y fue una decisión bastante fácil. Además, en un club en el que ya he estado, es evidente que ha cambiado muchas cosas, pero no fue una decisión complicada, al menos para mí.

¿Ha sido como se esperaba?

He vuelto a casa de mis padres, pero al haber estado 5 años viviendo sola obviamente tienes la libertad de salir de casa y no dar explicaciones, pero es que a los 25 años también haces lo que quieres. Soy consciente de que vivo en casa de mis padres y que tengo que informar de lo que hago, y ellos a mí también. Pero no sé, tengo mucha libertad, tampoco como si viviera sola, pero es que yo estoy muy cómoda en casa. Además vivimos en Cabrils, que no es como Barcelona. Tengo mucha tranquilidad. Y después de haber estado unos años, diré, "sufriendo", para mí volver a casa ha sido como una liberación. Estoy como quiero estar.

Ha vuelto a un lugar seguro.

Sí, en la zona de confort, por así decirlo. Me da mucha estabilidad, tranquilidad, paz mental. Sentirte con tu familia es muy importante. Yo, cada semana, ver a mis abuelas, para mí es... Son cosas que se valoran mucho y cuando no las tienes, lo valoras aún más. Y yo, ahora que he vuelto, pues más que cuando no lo tenía.

Hablemos un poco de esos momentos difíciles o de esos años que le quemaron mucho. ¿Cómo estaba y qué es lo que le hizo parar?

Fue una decisión que no fue de un día para otro. Fueron dos o tres años que estuve mal y no solo externo, sino yo personalmente. Sobre todo fue una decisión a nivel personal. La tomé porque me sentí muy apoyada tanto por Levante como por mi representante, por mi familia, y al final, cuando te sientes así, eres más valiente a la hora de tomar esta decisión. Y yo sentía que lo necesitaba. Dejé de entrenar, de jugar, y fue una liberación para mí en ese momento. Soy consciente de que hay mucha gente que está en esa situación, no solo yo. Y quizás muchas hubieran dado el paso. Así que es una mezcla entre valentía y situación límite, la verdad.

A final es la conjunción de 'estoy mal pero quiero hacer algo para solucionarlo'.

Mucha gente está muy mal y vive en el piloto automático. Y es como: 'para, y date cuenta de lo que te está pasando, que solo hay una vida, ¿sabes?'

¿Cuándo lo identifica? No sé si hay un clic que dice vale, paramos.

Un finde libre volví a casa y les dije a mis padres que si a partir de Navidad no estaba mejor, tomaría la decisión. Y llegó la Navidad y a la vuelta fue como 'es que vuelve a ser la misma'. No recargué pilas ni nada. O sea, 'o lo dejo ahora un tiempo o lo dejo para siempre'. Y al final el fútbol es mi vida, siempre lo ha sido. No quería llegar a ese límite. Que estaba llegando pero sentía que todavía tenía algo de margen. Entonces, yo dentro de mí también era un poco consciente de que serían unos meses.

¿Frustra mucho conseguir lo que siempre has querido y, cuando lo tienes, darse cuenta que con ello no es feliz?

Sí y sientes también algo de decepción. Yo me sentí como que me decepcioné a mí misma, ¿Por qué estoy sintiendo esto si es lo que he querido toda la vida, no? Pero es que la gente cambia mucho y hay prioridades. Yo cuando era pequeña soñaba con estar en Primera División pero es que cuando lo cumplí sentí otras cosas. Soy persona antes que futbolista. Entonces, lo sentí así y dije, la Anna pequeña quizá también agradecería parar ahora.

Seguro que está muy orgullosa de la decisión que tomó.

Sí, también sientes que decepcionas a los demás. Pensaba en mis padres, que tal vez les decepcionaba al tomar la decisión de parar. Pero al final, lo que ellos realmente quieren es que tú estés bien. Entonces, dicen, que es tu vida, haz lo que quieras.

Me priorizo como persona antes que como futbolista

¿La frustración iba más por las expectativas creadas o porque lo que se encontró no estaba bien?

Yo creo que todos nos hacemos expectativas de lo que nos gustaría que fuera nuestra vida. No sé si morimos de realidades o no, es lo que hay. Todas tenemos sueños y al final no es conformarte, es ser consciente de la vida que tengo y ser feliz con esto.

Al final, es qué hacemos con lo que tenemos para que vaya lo mejor posible.

Y también el error está mucho en compararte. Esto me ha pasado mucho, y creo que a todas. Te comparas mucho con la gente y que si redes, que si cosas... Yo, por ejemplo, cuando dejé el fútbol, me borré Instagram, lo saqué todo, porque no quería ver nada del entorno del fútbol. Para mí, en ese momento, era tóxico. Ver a la gente te crea muchas expectativas, ves a la gente y puede que realmente esté en su casa cada tarde llorando. Pero no lo sabes, porque enseñan otras cosas.

¿Cómo vive la rivalidad con el Barça?

Es raro, pero es que al final también he cambiado, por ejemplo de Valencia a Levante. Hay mucha rivalidad, obviamente, pero no como en el masculino, que es un extremo heavy. Aquí obviamente te picas cuando hay derbis pero aún no hemos llegado a esos niveles, por suerte. Creo que el fútbol masculino está en unos niveles de agresividad tóxica. Si vas a un estadio todo lo que sientes es muy desagradable. El otro día lo hablaba con unas compañeras del equipo que no se si llevaría a mis hijos a un estadio porque es que todos son insultos.

Ha vuelto al Espanyol este año. ¿Cómo lo está viviendo?

Estoy notando, desde que hemos vuelto a entrenar, es que me levanto por las mañanas y me apetece entrenar. Que te guste tu trabajo y lo disfrutes es un privilegio que estoy sintiendo que hace tiempo no sentía. Disfrutar mientras entreno, mientras juego además también fuera del campo con las compañeras. Es algo que estoy valorando muchísimo.

Ha encajado bien en el vestuario, pero no siempre es fácil.

Evidentemente hay gente que se lleva mejor y peor, como en todos lados. Pero es que vives tantas cosas y al final el fútbol se viven cosas que una persona que no hace deporte no vive. Te une mucho la adrenalina, celebrar un gol o hasta perder.

¿Cuál es su objetivo?

Después de lo que he pasado, disfrutar jugando al fútbol. Me hace muy feliz jugar al fútbol y quiero que lo siga haciendo toda mi vida hasta que pueda, hasta que aguante mi cuerpo. Quizás dentro de dos años me preguntas y te digo 'ir a algun equipo', pero ahora mismo disfrutar. Me priorizo como persona antes que como futbolista. Porque futbolista seré tal vez 8 años más, pero persona me tengo que aguantar toda la vida. Más vale que me caiga bien.

¿Cómo trabaja la relación consigo misma?

He pasado momentos muy malos y en los que no te aguantas. Pero poco a poco, con un trabajo externo con psicólogos. Pero es que te tienes que querer. ¿Irme a tomar un café sola? Hay gente que no es capaz de hacerlo y son placeres de la vida que me gusta mucho hacer. Son señales de que cada día me aguanto más [ríe]. He estado muchos años sola, entonces ahora agradezco mucho, aunque no nos hagamos caso en casa, sé que hay alguien. Sentirme acompañada es algo que también estoy necesitando, aunque me gusta mucho estar sola. También me gusta salir a pasear con el perro, para pensar. Tengo muchos estímulos: la familia, amigos, el fútbol, ahora me he apuntado a hacer el curso de entrenadora.

¿Quiere que sea ese su futuro cuando se retire?

Me gustaría. No sé si valgo para ello, pero al menos probarlo. Estoy en ello, a ver si me lo puedo sacar, porque creo que me gustaría estar ligada al deporte y al fútbol, sea de la manera que sea.