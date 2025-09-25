Ryder Cup 2025: Horarios, formato y cómo funcionan las puntuaciones

La Ryder Cup se disputa durante tres días en el Bethpage Black en Nueva York, de viernes a domingo, en medio de una anticipación ruidosa y con la presencia anunciada de Donald Trump. Es el torneo de exaltación patriótica por ontonomasia del golf, en el que se enfrentan una selección de Estados Unidos contra la de Europa.

Juegan 12 jugadores por equipo y en esta ocasión los europeos defienden el título conquistado en Roma hace dos años. El balance histórico es a favor de Europa, con 12 victorias por 9 de EEUU y un empate.

Aficionados estadounidenses festejan la inauguración de la Ryder Cup 2025. / Associated Press/LaPresse / LAP

El campeonato se disputa durante dos días -viernes y sábado- con el formato 'foursome' y el 'fourball'. Por la mañana, se disputan los cuatro partidos ‘foursome’, donde solo hay una bola por dúo y la van golpeando de forma alterna. El papel de los capitanes en este sistema resulta crucial porque deben encontrar la combinación de jugadores idónea, analizando quién tiene mejor salida, mejor aproach o mejor putt.

Otros cuatro cruces están programados por la tarde en la modalidad ‘fourball’, en la que también compite una pareja por equipo, pero aquí cada golfista juega su propia bola y el que necesita menos golpes se adjudica el hoyo.

El empate beneficia a Europa

El domingo se cerrará la competición con los 12 encuentros individuales, en los que se apunta un hoyo ganado el jugador que lo complete en el menor número de golpes. Los emparejamientos resultan claves.

Scottie Scheffler firma autógrafos en Bethpage Black, sede de la Ryder Cup. / JAMIE SQUIRE / Getty Images via AFP

El vencedor de cada partido recibe un punto y, en caso de empate, los dos equipos se reparten medio punto.

En total hay 28 puntos en juego. EEUU necesita 14,5 puntos porque en caso de empate a 14 el vigente campeón revalida título.

EEUU alinea a Scottie Scheffler -el número 1 del mundo-, JJ Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson De Chambeau, Justin Thomas, Collins Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantley y Sam Burns.

Europa dispone del norirlandés Rory McIlroy, el español Jon Rahm, los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose, Tyrrell Hatton y Matt Fitzpatrick; el escocés Robert MacIntyre; el irlandés Shane Lowry; el noruego Viktor Hovland; el sueco Ludvig Aberg, el danés Rasmus Hojgaard y el austriaco Sepp Straka.

Los horarios

En viernes y sábado, las sesiones de mañana empiezan a las 13.10 horas y las de tarde, a las 18.25 en horario español.

El domingo, los partidos individuales comenzarán a las 18.10 horas.

Todo el torneo podrá verse por Movistar+.