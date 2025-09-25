Flick pasa de tener un equipo a manejar una plantilla

La alineación del Barça del año pasado se podía citar casi de memoria. La de este curso es difícil de adivinar y cuesta de recordar. Hansi Flick tenía un once fijo al comenzar la temporada en el que iba introduciendo novedades quirúrgicas, por precisas y mínimas. Hasta la célebre visita a Osasuna, que agitó al equipo y encajó un 4-2 en la primera derrota de la Liga en la octava jornada. El mismo Flick opera ahora de forma diferente; ahora lo sacude en cada partido.

Los números certifican el movimiento constante en la alineación. Hasta 19 jugadores han sido titulares en alguno de los seis partidos: la horquilla va de las seis de Joan Garcia -lógico, es el portero- y Pedri a la única de Roony Bardghji, beneficiado por el retraso de Raphinha en el Barça-Valencia. Un detalle revelador de la confianza del entrenador en toda la plantilla, cuando en la campaña anterior estableció un once fijo. Así lo explicó Flick: "Cualquier once titular puede ganar el partido. No hay mucha diferencia entre los futbolistas, no es un problema que juegue uno u otro. En cada posición tenemos mucha calidad".

Olmo, Raphinha y Pedri analizando las posibilidades de una falta durante el partido frente al Getafe. / JORDI COTRINA / EPC

Lewandowski, el último

Los que empezaron esta Liga fueron: Joan Garcia, Eric, Araujo, Cubarsí, Balde, Fermín, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Ferran y Raphinha. En la segunda jornada asomaron Casadó y Rashford, después Koundé, Christensen y Olmo. En la cuarta entraron Gerard Martín y Roony, y en el estreno de la Champions apareció por fin Robert Lewandowski en la foto inicial. Nadie se estrenó frente al Getafe. Por el contrario, aún no han posado Gavi -entró de suplente en los dos partidos antes de lesionarse- ni Bernal, que reapareció brevemente frente al Valencia, ni Jofre Torrents. Gavi tardará meses tras la artroscopia del martes en la rodilla derecha.

Flick ha hecho un total de 20 cambios entre una alineación y la siguiente, lo que arroja un promedio de tres novedades por partido respecto al anterior. Habrá más en la visita al Oviedo de este jueves (21.30 h.), habida cuenta de que el domingo el Barça recibe a la Real Sociedad e impera el ritmo de rotaciones.

Lewandowski celebra el quinto gol al Valencia, el primero de su cuenta. / JORDI COTRINA / EPC

Una plantilla de 25 o 27

“Tengo una plantilla de 25 o 27 jugadores”, adujo Flick, “y para mí todos son importantes y los necesitaremos a todos. Hay futbolistas de mucha calidad y estoy muy contento por cómo marchan las cosas, aunque haya jugadores que no estén contentos con esta situación”. Sobre todo, aquellos que sienten como propia la condición de titulares. Respondía así al asalto a la titularidad de Fermín en detrimento de Olmo; ante el Getafe sucedió al revés. “Cuando juegan, deben demostrar lo buenos que son. Lo más importante siempre es el equipo y el éxito común", es el mandamiento por el que se rige el entrenador.

Frenkie de Jong recupera un balón de cabeza en el partido ante el Getafe. / JORDI COTRINA / EPC

La plantilla es de 25, incluida entre ellos la figura del cuarto portero (Diego Kochen), que se elevan a 27 en la mente del entrenador al incluir a Toni Fernández (siempre) y a Dro (eventualmente) en la convocatoria. Las lesiones de Gavi y Fermín, dos centrocampistas, les abren las puertas para que sigan viajando con los mayores. Todavía no han debutado. Tampoco Wojciech Szczesny, Kochen ni Marc-André ter Stegen, lesionado. Fermín, con una lesión en psoas ilíaco izquierdo, estará tres semanas de baja. La ausencia de Gavi se extiende hasta los cuatro meses como mínimo.

En la campaña anterior, el Barça comenzó a correr en Mestalla con: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo, Balde; Casadó, Bernal; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran; y Lewandowski. Al siguiente partido entró Pedro, después Gerard Martín, al siguiente Olmo y en el sexto Eric. Quince titulares distintos, cuatro menos que en la actualidad, y solo seis cambios entre los seis partidos, cuando ahora ha efectuado 20.

Joan Garcia hace ejercicios de calentamiento al inicio de la sesión de este miércoles. / Alberto Estévez / EFE

Consolidar un nuevo estilo

Flick trató de consolidar un once básico para que interiorizara la nueva forma de jugar que pretendía inculcar después de la etapa de Xavi Hernández. La presión inmediata tras la pérdida del balón, la aceleración de las transiciones y, sobre todo, el adelantamiento de la línea defensiva son acciones que requieren de mucha compenetración entre los ejecutantes.

Ocho de los titulares iniciales fueron los ocho con más minutos de todo el curso. Excepto Ter Stegen, que jugó siete partidos, se lesionó y y desapareció hasta mayo, primero sustituido por Iñaki Peña y luego por Szczesny. O Bernal, que al tercero se despidió de la temporada. O Christensen, con 26 minutos en el debut de Valencia en agosto, sin volver a sumar hasta el último día de abril. Gavi y De Jong empezaron a intervenir en octubre y Araujo se retrasó hasta enero.

"Creo que todos los jugadores notan que confío en ellos", comentó Flick. Él también demuestra que confía en más jugadores.