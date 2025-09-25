De la Fuente: "No me acuerdo de lo que ha dicho Flick ni me interesa"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó este jueves que no siente presión por la consideración de la Roja como favorito al título en el Mundial, sino que tiene "la responsabilidad de ilusionar a un país". Y desdeñó las quejas de Hansi Flick sobre la falta de cuidado con Lamine Yamal, lesionado en su retorno al Barça de la selección.

De la Fuente realizó estas declaraciones tras recibir un homenaje en Logroño de la Federación Riojana de Fútbol, que le ha dado su nombre a una sala de su sede, donde colocó un vinilo decorativo con varias imágenes del seleccionador. Ante los micrófonos de los informadores, De la Fuente esbozó una sonrisa cuando fue consultado por las palabras del entrenador del Barcelona. "Hoy, en mi tierra, en este momento no me acuerdo de lo que ha dicho Flick, ni me interesa", zanjó el seleccionador.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, junto al presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz (d), el exfutbolista, y miembro de la directiva, Raúl Ruiz (d) durante el acto en el que ha recibido un homenaje en Logroño de la Federación Riojana de Fútbol, que le ha dado su nombre a una sala de su sede, donde ha colocado un vinilo decorativo con varias imágenes del seleccionador. / raquel manzanares, / EFE

La autoexigencia

El preparador riojano recordó que "para el Mundial de 2026 todavía hay que clasificarse" y sobre si siente presión fue categórico al decir que no. "Más presión que la me pongo yo a mí mismo no me la puede meter nadie, soy muy autoexigente en mi trabajo del dia a día", afirmó. Ve los comentarios que se hacen sobre la selección "con naturalidad" y cree que "la verdadera responsabilidad" y lo que se demanda a su grupo es "ilusionar a un país, a una afición, que se sientan identificados con una idea". "Creo que lo hemos conseguido, es un orgullo y vamos a disfrutarlo", agregó.

No obstante, recalcó que "siempre se habla de ganar y hacerlo es muy difícil, hay que decírselo a los jóvenes para que sepan que no se trata sólo de ganar o perder" porque "se gana siempre que se intenta y se deja todo el empeño".

El entrenador riojano reconoció que desde que dirige a la selección recibe diferentes homenajes por toda España "y eso es un orgullo" pero "sentirte querido en tu propia tierra, cerca de mi pueblo es el mayor de los honores, estoy abrumado, no tengo palabras", afirmó.