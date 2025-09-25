Collboni, sobre las obras del Camp Nou: "La ciudad tiene interés como el que más para que las obras avancen"

Jaume Collboni ha salido en defensa de cómo procede el Ayuntamiento de Barcelona respecto a las obras del Camp Nou. En un entorno como el azulgrana propenso a esparcir sospechas y teorías de todo tipo, el alcalde de la ciudad ha explicado esta mañana, como ya hicieron los técnicos hace días, que si el FC Barcelona no tiene aún luz verde para reabrir el Estadi se debe exclusivamente por un tema de seguridad de aquellos aficionados que vayan a presenciar un partido.

"Debo empezar por decir que Barcelona y el Ayuntamiento tienen interés como el que más en que las obras vayan bien y avance porque el estadio será importante para la ciudad. Pero la prioridad es garantizar la seguridad y cuando la Guardia Urbana y Bomberos no nos dan luz verde o una validación sobre la seguridad, no se puede conceder la licencia de primera ocupación", ha señalado en Rac1.

El alcalde, que dice mantener una comunicación fluida y constante con Joan Laporta y su directiva, ha recordado que hubo un encuentro con los medios de comunicación esta semana en que se explicaron los detalles de por qué el club no ha obtenido aún la licencia. El motivo más destacado es que se apreciaron defectos a corregir en las salidas de evacuación en caso de una emergencia.

"Todas las razones tienen que ver con garantizar la seguridad dentro del estadio. Si el responsable de bomberos o de la guardia urbana nos dice que hay que mejorar o hay una duda, hay que decirle 'no' al Barça, como se hace con cualquier local que se abre en Barcelona. Los técnicos los plantean por escrito y lo hacen con la mejor de las intenciones y voluntad", ha dicho el alcalde.

Teorías conspirativas

Respectos a las diferentes teorías del laportismo militante, corre por ciertos foros una que hace referencia a que el Ayuntamiento le interesa mantener al Barça por motivos económicos en Montjuïc. Lo ha desmentido. "El estadio olímpico está pensado y concebido para organizar conciertos, que ahora no se pueden hacer porque estamos pensando en el club. Queremos liberar el estadio olímpico como recinto cultural y de actividades".

Otra teoría conspirativa hace referencia a la presencia en el ayuntamiento en obra pública de un ejecutivo vinculado a una plataforma de opinión barcelonista. "Tengo los mejores directivos públicos de Barcelona y no les pregunto al partido que votan. Si no pido del partido que son, mucho menos digo de que equipo de fútbol son. Además, el nombre que dice no se encarga de este tema", en alusión a Ricard Font, portavoz de Suma Barça. Y ante la presiones intensas de parte de la directiva azulgrana, Collboni ha sido taxativo: "Debo preservar a los funcionarios públicos de las presiones, que hagan su trabajo con independencia y rigor".

Eso sí, Collboni ha asegurado que ve la reapertura del Camp Nou cerca. "Queremos que se acaben las obras, también los vecinos y con todas las garantías, que es mi primera obligación como alcalde. Se ha avanzado mucho y espero pronto buenas noticias".