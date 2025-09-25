Las claves de la alineación del Barça en Oviedo: cuatro caras nuevas

Cuatro días después de recibir al Getafe y tres antes de acoger a la Real Sociedad, Hansi Flick ha removido la alineación del Barça. Ciertas limitaciones ha tenido el técnico, sin poder contar con dos interiores lesionados (Fermín y Gavi), que reducen el margen de actuación, pero ha efectuado cuatro cambios respecto a la formación inicial que batió al Getafe.

Lo más llamativo es que Jules Koundé empieza a descansar más que la temporada pasada. Y la anterior. Era un fijo indiscutible y en el presente curso comparte la función de lateral derecho con Eric Garcia. Cuatro partidos ha jugado el francés, tres el catalán. Si ante el Getafe ejerció de central derecho y cerró el partido de lateral izquierdo, en el Carlos Tartiere comentará en la banda derecha.

La vacante que deja en el centro es para Ronald Araujo, y Pau Cubarsí sustituye a Andreas Christensen a su lado, con lo que la pareja de centrales cambia. Gerard Martín se mantiene fijo de lateral izquierdo mientras no regrese Alejandro Balde.

En el centro del campo, Flick solo puede cambiar de pivote. Las alas serán para Dani Olmo y Pedri, como el domingo. Marc Casadó da un respiro a Frenkie de Jong para llevar el timón.

Lewandowski descansa

Delante quien descansa es Robert Lewandowski, que será el más dosificado. Por su edad (37 años) y por los recambios que hay en la plantilla. Uno de ellos es Marcus Rashford, que regresa al once titular, cumplido el castigo de un retraso con la suplencia frente al Getafe. El otro recambio es Ferran Torres, que con cuatro goles es el máximo anotador de la plantilla. Raphinha continuará ejerciendo de extremo derecho.

La alineación es la siguiente: Joan Garcia; Eric, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Olmo, Casadó, Pedri; Raphinha, Ferran, Rashford.

El Oviedo presenta este once inicial: Escandell; Ahijado, Carmo, Bailly, Alhassane; Dendoncker, Reina; Hassan, Cazorla, Chaira; Rondón.