Bartomeu pide a la jueza declarar voluntariamente por el 'Barçagate'

Días después de que los Mossos d'Esquadra entregaran a la jueza de Barcelona que investiga el caso Barçagate un duro informe sobre los indicios contra el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el exdirectivo azulgrana ha solicitado este jueves declarar voluntariamente. Su abogado, José María Fuster Fabra, ha presentado un escrito en el juzgado en el que indica los días en los que podría celebrarse el interrogatorio, "para mayor facilidad de la agenda del juzgado y evitar dilaciones solicitudes de suspensión", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Ahora el juez deberá decidir.

El defensor de Bartomeu ha expuesto en diversas ocasiones a lo largo de la instrucción de este caso de presunta administración desleal en el Barça su intención de prestar declaración ante la jueza "una vez tuviera conocimiento de todas las diligencias de investigación pendientes de practicar" por los Mossos, subraya el escrito. Ese momento, en su opinión, ha llegado, pues la policía de la Generalitat ha entregado un informe en el que precisa que Bartomeu, que llegó a ser detenido en marzo de 2021, conoció de primera mano los trabajos encargados por el club a la empresa Nicestream para atacar a sus rivales en redes sociales. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga este caso desde hace cinco años y en él están imputados otros exdirectivos del club azulgrana.

El informe

Los Mossos d’Esquadra sostienen en el informe que analiza los mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos hallados en los teléfonos móviles y ordenadores del expresidente que Bartomeu ocultó de forma “deliberada” una serie de encargos, como las difamaciones a otros candidatos, presuntas manipulaciones de encuestas o seguimientos a periodistas o listas negras de informadores, a la empresa que hizo la auditora sobre el Barçagate, PriceWaterHouseCoopers (PWC), y a la policía.

En tres años y durante su presidencia, el FC Barcelona pagó 2,3 millones de euros a Nicestream "fraccionado facturas y contratos" para saltarse los procedimientos de adjudicación y los órganos de control, según los investigadores. Para la policía, los encargos de motorización de las redes sociales se usaron para "finalidades y beneficios particulares", en concreto para mejorar la imagen pública de Bartomeu de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Los agentes han encontrado una cincuentena de informes de intervención, elaborados para “desacreditar” a rivales a la presidencia, como Víctor Font.