UNA BAJA SENSIBLE
Flick, sobre la operación de Gavi: "Al final será buena para él"
Una vez salió el nombre del Oviedo, nada más comenzar la rueda de prensa previa a la visita al Carlos Tartiere. No deja de ser un acontecimiento porque el Barça volverá después de 25 años. El acontecimiento importante en el equipo es la pérdida de Gavi, y a ella ha dedicado más tiempo Hansi Flick.
"Cuando nos dieron la información era una mala noticia, pero al final acabará siendo buena para él", fue la primera reflexión del entrenador. Vino a decir Flick que esa segunda artroscopia en la rodilla derecha, de la que fue operado en noviembre de 2023 de una rotura de ligamentos cruzados y una del menisco, que ha sido resuturado, ha regenerado la articulación para que Gavi mejore sus prestaciones en el futuro.
Llamadas de Flick y de la Fuente
"Ahora sabemos lo que hay que hacer", comentó Flick, que visitó a Gavi en el centro hospitalario y esta mañana le ha despertado a primera hora. Luis de la Fuente, el seleccionador, también le ha telefoneado. Fue jugando con España, ante Georgia en Valladolid, cuando se lesionó la vez anterior.
"Tiene 21 años, una larga carrera por delante de 10 o 15 años, y ha de pensar en eso, en recuperarse bien, en ser profesional, en trabajar fuerte, en cumplir todos los protocolos. Debe tener mucha disciplina y ser muy profesional", añadió relacionando la lesión futbolística como una lección de vida.
Y lo es. Gavi no ha asumido bien al verse golpeado nuevamente con una larga recuperación de una rodilla que le costó 11 meses la primera vez. La segunda le ocupará de cuatro a cinco meses según los pronósticos de Joan Carles Monllau, el autor de las dos artroscopias. Sabe que será duro, pero Flick opina, tras hablar dos veces con él después de la operación que "si alguien puede gestionar esto, ése es Gavi".
"Tiene un corazón enorme, es muy emocional. No diría que moriría por este club, pero vive para este club"
"Tiene un corazón enorme, es muy emocional. No diría que moriría por este club, pero vive para este club", analizaba Flick, que ha podido asumir la pérdida desde que el 30 agosto se lesionara en el entrenamiento previo al Rayo-Barça.
Para el técnico es una ausencia muy sensible. Se agrava para la cita de Oviedo por la falta de Fermín, que estará tres semanas de baja. Y la de Lamine Yamal, que tal vez esté a punto frente a la Real Sociedad. El día en que regresará Alejandro Balde. Sin el delantero el equipo ha aprendido a ganar. "Cualquier once titular puede ganar un partido, no hay mucha diferencia ni es un problema que haya un jugador a otro", reflexionó, tratando de expresar su satisfacción por el alto nivel de la plantilla.
Lamine Yamal sigue motivado
Lamine Yamal también ocupó tiempo en las reflexiones de Flick después de asistir a la gala del Balón de Oro. El futbolista obtuvo el premio Kopa al mejor joven del mundo (menor de 20 años) y el entrenador recogió el reconocimiento de las muchas personas que le felicitaron por eI alto nivel del Barça.
Ha hablado Flick con Lamine Yamal. Y ha deducido que mantendrá alta la motivación para regresar a París. Nadie en el Barça discute el resultado de la votación, al contrario de lo que hizo el Real Madrid el año pasado con la derrota de Vinicius hasta el punto de boicotear la gala, con el triunfo de Ousmane Dembélé. Ni siquiera con el onceavo lugar de Pedri. La recompensa del canario es escuchar los elogios de sus colegas y exjugadores retirados como Paul Scholes, antigua leyenda del Manchester United. La suya, la del técnico, fue escuchar que "a la gente le gusta mucho cómo jugamos a fútbol.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol
- Balón de Oro 2025, en directo: noticias, nominados y última hora de la gala de entrega
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- El Real Madrid ficha al 'anti-Dabone': Moussa Balla Traoré, un niño de Mali de 11 años
- Sandro Rosell ante la juez del 'caso Negreira': 'Con 250 euros por informe cómo vamos a comprar árbitros
- Nos parecía mal que Lamine ganara el Balón de Oro
- El Barça baila en el infierno tramado por Bordalás
- Todos los premiados de la gala del Balón de Oro 2025