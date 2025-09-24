Alonso: "Si tenemos un coche competitivo en 2026 es más posible que lo deje"

Fernando Alonso, bicampeón del mundo, aseguró que es más posible que se retire si tienen un coche competitivo, que si no, ya que sería "muy difícil parar sin intentarlo de nuevo".

El asturiano concedió una entrevista a su escudería, Aston Martin, en la que repasó el futuro de su carrera cuando se cumplen 20 años de su primer título Mundial. "Si las cosas van bien, creo que es un buen momento para dejarlo, porque llevo buscando un coche competitivo durante muchos años y creo que si lo tuviera sería una buena forma de acabar mi carrera", aseguró el español, que no tiene un monoplaza capaz de competir por el Mundial desde hace más de diez años, cuando aún estaba en Ferrari, con quienes rozó dos títulos.

"Digamos, por ejemplo, que si somos competitivos, es más posible que pare. Si no, será difícil rendirse sin intentarlo una vez más", remarcó.

La irrupción de Newey

A sus 44 años, Alonso no gana una carrera desde 2013, pero el año pasado consiguió varios podios con Aston Martin y se espera una mejora competitiva de cara al año que viene, cuando Adrian Newey pueda producir su primer coche como diseñador jefe de la escudería. Además, en 2026 entrará en vigor una nueva normativa relacionada con los motores y las carrocerías.

"Estoy convencido de ello (de que tienen todos los ingredientes para ganar). Mi única duda es cuándo. Quiero saborear el éxito de este proyecto, pero entiendo que toma un poco de tiempo juntar todas las piezas. Que Aston Martin luche por el campeonato está más o menos garantizado en el futuro, lo tenemos todo para ello", concluyó.