Fórmula 1
Alonso: "Si tenemos un coche competitivo en 2026 es más posible que lo deje"
El asturiano, que no gana una carrera desde 2013, espera una notable mejora en Aston Martin de cara al año que viene.
Fernando Alonso, bicampeón del mundo, aseguró que es más posible que se retire si tienen un coche competitivo, que si no, ya que sería "muy difícil parar sin intentarlo de nuevo".
El asturiano concedió una entrevista a su escudería, Aston Martin, en la que repasó el futuro de su carrera cuando se cumplen 20 años de su primer título Mundial. "Si las cosas van bien, creo que es un buen momento para dejarlo, porque llevo buscando un coche competitivo durante muchos años y creo que si lo tuviera sería una buena forma de acabar mi carrera", aseguró el español, que no tiene un monoplaza capaz de competir por el Mundial desde hace más de diez años, cuando aún estaba en Ferrari, con quienes rozó dos títulos.
"Digamos, por ejemplo, que si somos competitivos, es más posible que pare. Si no, será difícil rendirse sin intentarlo una vez más", remarcó.
La irrupción de Newey
A sus 44 años, Alonso no gana una carrera desde 2013, pero el año pasado consiguió varios podios con Aston Martin y se espera una mejora competitiva de cara al año que viene, cuando Adrian Newey pueda producir su primer coche como diseñador jefe de la escudería. Además, en 2026 entrará en vigor una nueva normativa relacionada con los motores y las carrocerías.
"Estoy convencido de ello (de que tienen todos los ingredientes para ganar). Mi única duda es cuándo. Quiero saborear el éxito de este proyecto, pero entiendo que toma un poco de tiempo juntar todas las piezas. Que Aston Martin luche por el campeonato está más o menos garantizado en el futuro, lo tenemos todo para ello", concluyó.
- Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol
- Balón de Oro 2025, en directo: noticias, nominados y última hora de la gala de entrega
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- El Real Madrid ficha al 'anti-Dabone': Moussa Balla Traoré, un niño de Mali de 11 años
- Sandro Rosell ante la juez del 'caso Negreira': 'Con 250 euros por informe cómo vamos a comprar árbitros
- Nos parecía mal que Lamine ganara el Balón de Oro
- El Barça baila en el infierno tramado por Bordalás
- Todos los premiados de la gala del Balón de Oro 2025