Todos los premiados de la gala del Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro ha encumbrado a Aitana Bonmatí y a Ousmane Dembélé como mejores jugadores de la temporada, pero estos no serán ni mucho menos los únicos premiados de la noche. La ceremonia reconoce, entre otros, a los mejores jugadores jóvenes, entrenadores y equipos tanto en categoría masculina como femenina

Lamine Yamal fue el primer premiado de la noche al llevarse el trofeo Kopa, que acredita al mejor futbolista joven de la temporada y que ya conquistó en 2024. De este modo, el de Rocafonda se convierte en el primer futbolista en conquistar este galardón en dos ocasiones.

De una leyenda del Madrid pasamos a una leyenda del FC Barcelona con la entrega del trofeo Johan Cruyff, que acredita al mejor entrenador de la temporada. Sarina Wiegman, campeona de la Eurocopa con Inglaterra, fue la ganadora en categoría femenina y Luis Enrique, campeón de Champions con el PSG, se coronó en categoría masculina.

Una vez reconocida la labor de los entrenadores llegó el turno de los porteros con la entrega del trofeo Yashin, que encumbró a Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City) en categoría masculina y a Hannah Hampton en categoría femenina.

De una área a otra, el siguiente premio fue para los mejores delanteros de la temporada. De nuevo con representación azulgrana, Ewa Pajor se llevó el premio Gerd Müller en categoría femenina y Viktor Gyökeres hizo lo propio en categoría masculina.

Llegado el momento de premiar a los mejores equipos de la temporada, la consecución de la Champions League fue claramente el factor desequilibrante. De este modo, Arsenal y PSG fueron los galardonados en esta categoría.

Fuera de lo estrictamente deportivo, el premio Sócrates fue entregado a la Fundación Xana, impulsada por Luis Enrique y su familia. Sira Martínez, hija del técnico del PSG, fue la encargada de recoger el galardón.

El colofón final de la ceremonia llegó con la entrega del Balón de Oro. Aitana Bonmatí certificó su histórica triple corona en categoría femenina, mientras que Ousmane Dembélé fue el esperado ganador en categoría masculina.

Ranking Balón de Oro masculino

1- Ousmane Dembélé

2- Lamine Yamal

3- Vitinha

4- Mohamed Salah

5- Raphinha

6- Achraf Hakimi

7- Kylian Mbappé

8- Cole Palmer

9- Gianluigi Donnarumma

10- Nuno Mendes

11- Pedri

12- Khvicha Kvaratskhelia

13- Harry Kane

14- Desiré Doué

15- Viktor Gyökeres

16- Vinicius Jr.

17- Robert Lewandowski

18- Scott McTominay

19- Joao Neves

20- Lautaro Martínez

21- Serhou Guirassy

22- Alexis Mac Allister

23- Jude Bellingham

24- Fabián Ruiz

25- Denzel Dumfries

26- Erling Haaland

27- Declan Rice

28- Virgil van Dijk

29- Florian Wirtz

30- Michael Olise

Ranking Balón de Oro femenino

1- Aitana Bonmatí

2- Mariona Caldentey

3- Alessia Russo

4- Alexia Putellas

5- Chloe Kelly

6- Patricia Guijarro

7- Leah Williamson

8- Ewa Pajor

9- Lucy Bronze

10- Hannah hampton

11- Claudia Pina

12- Marta

13- Caroline Graham Hansen

14- Barbra Banda

15- Sandy Baltimore

16- Cristiana Girelli

17- Temwa Chawinga

18- Melchie Dumornay

19- Klara Bühl

20- Pernille Harder

21- Amanda Gutierres

22- Esther Gonzalez

23- Johanna Rytting Kaneryd

24- Sofia Cantore

25- Emily Fox

26- Lindsey Heaps

27- Clara Mateo

28- Frida Leonhardsen-Maanum

29- Steph Catley

30- Caroline Weir