Todos los premiados de la gala del Balón de Oro 2025
Consulta la lista completa de los ganadores de las diferentes categorías del prestigioso galardón
Alberto Teruel
La gala del Balón de Oro ha encumbrado a Aitana Bonmatí y a Ousmane Dembélé como mejores jugadores de la temporada, pero estos no serán ni mucho menos los únicos premiados de la noche. La ceremonia reconoce, entre otros, a los mejores jugadores jóvenes, entrenadores y equipos tanto en categoría masculina como femenina
Lamine Yamal fue el primer premiado de la noche al llevarse el trofeo Kopa, que acredita al mejor futbolista joven de la temporada y que ya conquistó en 2024. De este modo, el de Rocafonda se convierte en el primer futbolista en conquistar este galardón en dos ocasiones.
De una leyenda del Madrid pasamos a una leyenda del FC Barcelona con la entrega del trofeo Johan Cruyff, que acredita al mejor entrenador de la temporada. Sarina Wiegman, campeona de la Eurocopa con Inglaterra, fue la ganadora en categoría femenina y Luis Enrique, campeón de Champions con el PSG, se coronó en categoría masculina.
Una vez reconocida la labor de los entrenadores llegó el turno de los porteros con la entrega del trofeo Yashin, que encumbró a Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City) en categoría masculina y a Hannah Hampton en categoría femenina.
De una área a otra, el siguiente premio fue para los mejores delanteros de la temporada. De nuevo con representación azulgrana, Ewa Pajor se llevó el premio Gerd Müller en categoría femenina y Viktor Gyökeres hizo lo propio en categoría masculina.
Llegado el momento de premiar a los mejores equipos de la temporada, la consecución de la Champions League fue claramente el factor desequilibrante. De este modo, Arsenal y PSG fueron los galardonados en esta categoría.
Fuera de lo estrictamente deportivo, el premio Sócrates fue entregado a la Fundación Xana, impulsada por Luis Enrique y su familia. Sira Martínez, hija del técnico del PSG, fue la encargada de recoger el galardón.
El colofón final de la ceremonia llegó con la entrega del Balón de Oro. Aitana Bonmatí certificó su histórica triple corona en categoría femenina, mientras que Ousmane Dembélé fue el esperado ganador en categoría masculina.
Ranking Balón de Oro masculino
1- Ousmane Dembélé
2- Lamine Yamal
3- Vitinha
4- Mohamed Salah
5- Raphinha
6- Achraf Hakimi
7- Kylian Mbappé
8- Cole Palmer
9- Gianluigi Donnarumma
10- Nuno Mendes
11- Pedri
12- Khvicha Kvaratskhelia
13- Harry Kane
14- Desiré Doué
15- Viktor Gyökeres
16- Vinicius Jr.
17- Robert Lewandowski
18- Scott McTominay
19- Joao Neves
20- Lautaro Martínez
21- Serhou Guirassy
22- Alexis Mac Allister
23- Jude Bellingham
24- Fabián Ruiz
25- Denzel Dumfries
26- Erling Haaland
27- Declan Rice
28- Virgil van Dijk
29- Florian Wirtz
30- Michael Olise
Ranking Balón de Oro femenino
1- Aitana Bonmatí
2- Mariona Caldentey
3- Alessia Russo
4- Alexia Putellas
5- Chloe Kelly
6- Patricia Guijarro
7- Leah Williamson
8- Ewa Pajor
9- Lucy Bronze
10- Hannah hampton
11- Claudia Pina
12- Marta
13- Caroline Graham Hansen
14- Barbra Banda
15- Sandy Baltimore
16- Cristiana Girelli
17- Temwa Chawinga
18- Melchie Dumornay
19- Klara Bühl
20- Pernille Harder
21- Amanda Gutierres
22- Esther Gonzalez
23- Johanna Rytting Kaneryd
24- Sofia Cantore
25- Emily Fox
26- Lindsey Heaps
27- Clara Mateo
28- Frida Leonhardsen-Maanum
29- Steph Catley
30- Caroline Weir
