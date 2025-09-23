Paula Ostiz logra la plata en el Mundial de contrarreloj júnior

Navarra es en ciclismo sinónimo de tierra de campeones. Y de Pamplona es Paula Ostiz, 18 años, comprometida desde el año pasado por un equipo, el Movistar, que todavía, cuestiones de edad, no la ha hecho debutar. Ostiz apunta a lo más alto, como figura emergente del conjunto telefónico que, en categoría femenina, siempre ha destacado en el pelotón internacional gracias a las hazanas de ciclistas extranjeras, sobre todo Ennemiek van Vleuten.

Ostiz consiguió este martes la medalla de plata en la prueba de contrarreloj en categoría júnior del Mundial de Ruanda. De este modo, la corredora navarra sumó una segunda medalla en campeonatos del mundo, ya que en 2024 también logro una plata, aunque en aquella ocasión en la carrera de ruta. Ostiz, asimismo, en 2024, se proclamó campeona de Europa júnior en la modalidad de contrarreloj. Esta temporada ha sido campeona de España júnior de ruta y subcampeona de contrarreloj.

Paula Ostiz, en plena competición. / MOVISTAR TEAM

En la prueba celebrada este martes la neerlandesa Megan Arens consiguió el título de campeona del mundo júnior, con 35 segundos menos Ostiz. Tras Arens y Ostiz -estará en el Movistar, al menos hasta 2028- completó el podio la noruega Ode Aune Gissinger, que se llevó la medalla de bronce.