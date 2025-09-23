El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: "Aquí ha pasado algo raro"

Mounir Nasraoui no se podía creer que su hijo no fuera el ganador del Balón de Oro. El padre de Lamine Yamal estalló en declaraciones al programa 'El Chiringuito' y dio rienda suelta a su enfado.

Ousmane Dembélé se llevó el trofeo por delante de Lamine Yamal, que quedó en segunda posición. La emoción se mantuvo hasta el último instante de la gala cuando Ronaldinho abrió el sobre con el nombre del futbolista del PSG.

Lamine Yamal ganó el premio Kopa al mejor joven del año, pero también albergaba esperanzas de conquistar el Balón de Oro. Tanto Lamine como su familia estaban expectantes y se llevaron una decepción, si bien Lamine mantuvo la compostura y posó con su trofeo junto al resto de ganadores.

Sin embargo, su padre, Mounir Nasraoui, mostró su indignación en una videollamada con 'El Chiringuito' con unas palabras muy duras: “Es el mayor, no diré robo, pero sí un daño moral a un ser humano." El padre del futbolista no tenía dudas de que "Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia y no lo digo por ser mi hijo, no hay rivales, Lamine es Lamine Yamal, aquí ha pasado algo muy raro”.

De esta manera, el Balón de Oro vuelve a enturbiarse como ha pasado ya en otras ocasiones. La temporada pasada fueron el Real Madrid y Vinicius los que ni tan siquiera se presentaron a la gala por considerar que se había cometido una injusticia con Vinicius Junior. El veto ha continuado esta temporada, a diferencia del FC Barcelona, que envió representantes aún sin ser favoritos, como Hansi Flick, Pau Cubarsí o Raphinha.

El Barça ha mostrado mucho más señorío y las palabras de Nasraoui fueron unas declaraciones al término del acto en caliente. Eso sí, el padre de Lamine aseguró que "el año que viene el Balón de Oro será español", esperando que se reconozcan los méritos de su hijo.

Una votación de este tipo siempre acostumbra a llevar controversia. Por ejemplo, en 2010 aún parece difícil de explicar que Iniesta o Xavi no ganaran el trofeo, pero en cualquier caso actualmente el Balón de Oro se entrega por el resultado de las respuestas de 100 periodistas de los 100 mejores países según el Ranking FIFA. En España, por ejemplo, el encargado de votar es el prestigioso periodista Alfredo Relaño.

Lamine Tamal se marchó de París con el segundo trofeo Kopa de su carrera y en su discurso agradeció al Barça y la selección por ayudarle a estar en su posición de privilegio con un mensaje impecable.