Así están las obras del Spotify Camp Nou

El Fútbol Club Barcelona mostró este martes el estado de las obras del Spotify Camp Nou a los medios de comunicación. La entidad azulgrana pretende que el primer equipo regrese cuanto antes al estadio, y mantiene la esperanza de que el Ayuntamiento le conceda ya la Licencia de Primera Ocupación que permita la disputa de partidos con 27.000 espectadores con la Tribuna y el Gol Sur abiertos.

"Que no esté plenamente acabado no significa que no sea seguro", aseguró durante la visita Maria Elena Fort, vicepresidenta del Barça y responsable en la directiva del Espai Barça. Fort, de hecho, insistió en que en el club mantienen la esperanza de que el equipo de Hansi Flick pueda jugar el próximo domingo contra la Real Sociedad en el Camp Nou. De no ser así, se jugaría en el Olímpic Lluís Companys, donde este lunes ya se comenzó a plantar el césped. Montjuïc acogerá seguro el estreno del Barça como local en la Champions frente al PSG el 1 de octubre.

El estadio, a simple vista, presenta un aspecto óptimo. Aunque también resulta evidente que quedan trabajos por hacer, por ejemplo en los vestuarios, en algunos accesos o incluso en el palco.

Este martes por la tarde el Ayuntamiento de Barcelona aclarará en qué estado están las licencias que permitirían la reapertura del Camp Nou. En la entidad azulgrana sospechan que el regreso podría aplazarse al encuentro frente al Girona del próximo 18 de octubre.

En cuanto a los plazos, en el Barcelona dejaron claro que al finalizar esta temporada se instalará la cubierta. El proceso durará cuatro meses (entre mayo y septiembre), por lo que el inicio de la próxima campaña estaría comprometido.