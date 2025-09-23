Marquez preferiría sentir más presión ante su primera opción de título

El piloto catalán Marc Márquez (Ducati), de 32años, conquistará, el próximo domingo, su noveno título mundial de motociclismo, su séptima corona de la máxima categoría, si suma tres puntos más que su hermano Àlex entre las dos carreras que se disputarán sábado y domingo en el circuito de Motegi, propiedad de Honda, en Japón.

“Todo el mundo da por cerrado el título, menos yo”, ha comentado el joven de Cervera (Lleida). “No será empresa fácil superar a Àlex, que ha ganado tres veces en Japón, como tampoco será sencillo superarle en puntuación, la prueba está que, en Misano, en el último GP sumamos los mismos puntos”.

“Es evidente que es factible cerrar el título en Motegi, pero Àlex está mostrando un grandísimo nivel en todos los circuitos”, siguió comentando el mayor de los Márquez Alentá. “Es evidente que quisiera aprovechar esta primera oportunidad para resolver cuanto antes el asunto, aunque, repito lo de siempre, lo de todo este año, no me pienso volver loco para conseguirlo”.

“Todo el mundo da por cerrado el título, pero, en Misano, sume los mismos puntos que Àlex. Es factible, claro que sí, pero Àlex ha ganado tres veces en Japón". Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y líder del Mundial de MotoGP

Para Márquez no significa gran cosa cerrar el título en casa Honda, entre otras razones “porque le tengo un cariño muy especial, ya que mis seis títulos de MotoGP anteriores fueron con una Honda, por tanto le tengo un gran respeto”.

Preguntado sobre si sentía cierta presión al llegar el primer gran premio en el que puede conquistar otro título, el nuevo líder de Ducati reconoció que le encantaría sentir mucha más presión de la que siente.

“Supongo que cuando llegue a Motegi, el jueves, empezaré a sentir esas mariposas que siento en el estómago en los momentos importantes pero, de momento, no siento la presión que supone tener la primera pelota de partido”.

“Y me encantaría, sí, sentir la presión porque creo que, con presión, rindo mucho mejor. En el test de Misano, por ejemplo, después de ganar no tenía presión y, al final, en la curva 2, me fui al suelo porque me desconcentré. Repito, ¡ojalá! cuando llegue a Japón empiece a sentir esa presión que me motiva y me hace rendir a tope”.