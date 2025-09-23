Laporta presiona al Ayuntamiento para reabrir ya el Camp Nou: "La pelota está en su tejado"

Hoy es día de mucho movimiento alrededor del Camp Nou y su reapertura. Por un lado el club enseñará a los medios de comunicación el estado del estadio para demostrar, en palabras de Joan Laporta, de que "ya se puede jugar con seguridad para todos". Por la tarde el Ayuntamiento ha convocado también a los medios para ofrecer novedades relevantes sobre el estadio en obras. Paralelamente habrá una nueva visita técnica municipal al Estadi para una revisión.

Y para abrir boca de la jornada, el presidente del FC Barcelona ha comparecido en Rac1 y Catalunya Ràdio para presionar al Consistorio. "No quiero meter presión al Ayuntamiento pero tienen la pelota en su tejado. Cuando antes nos den la licencia de primera ocupación, antes podremos ir. Necesitamos volver cuanto antes por razones deportivas y económicas".

El Camp Nou en obras, este 1 de septiembre. / JORDI COTRINA

Laporta ha revelado que el FC Barcelona ha presentado finalmente el Certificado de Final de Obra de la fase 1A, la que permitiría abrir Tribuna y Gol Sur para 27.000 espectadores. "Hemos seguido con la normativa y están presentados los certificados pertinentes y todas las subsanaciones que se nos han pedido. El Camp Nou está para jugar. Lo ha dicho la Liga y la UEFA y nos lo dicen todos", ha declarado.

Laporta, que ha regresado a las cinco de la mañana a Barcelona procedente de París, de la gala del Balón de Oro con toda la expedición azulgrana, ha señalado que en función de lo que se diga en la reunión con los técnicos municipales tras la revisión de este tarde "decidiremos si el partido contra la Real Sociedad se juega en el Camp Nou, en el Johan Cruyff o Montjuïc. Todo apunta a que será en el estadio olímpico porque el miércoles también tenemos ahí el partido contra el PSG de Champions. Pero si podemos volver al Camp Nou este domingo mejor".