El Govern destinará 23,5 millones de euros para poner fin a la desigualdad de género en el deporte

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes en la reunión del Consell Executiu el despliegue del Plan de Impulso del Deporte Femenino en Catalunya para los próximo cinco años. Con esta iniciativa el ejecutivo pretende poner fin a las desigualdades de género que todavía existen en el panorama deportivo catalán con un total de 21 medidas y 70 actuaciones para las que han destinado un presupuesto de 23,5 millones de euros. A pesar de que recientemente se han producido muchos avances en materia de igualdad, son todavía "insuficientes" de manera que el Govern ha puesto así el foco en erradicar la discriminación y reproducción de estereotipos que se siguen perpetuando en el contexto deportivo.

El plan ha sido ideado para dar respuesta a seis grandes retos como la gobernanza, la prevención de violencias machistas, el aumento de participación, la mayor visibilidad, la mejora d elas condiciones en el alto renidmiento y el incremento de la práctica deportiva. Retos, que quedan expuestos al cuantificar estos escenarios. Según datos del Govern, actualmente, el 47% de las mujeres catalanas realizan algún deporte o actividad física, frente al 62% de los hombres. Esta desigualdad de base se refleja también en otros escenarios como las competiciones deportivas, puesto que el 31% de modalidades competitivas tienen menos de un 20% de licencias femeninas y 9 de las 72 federaciones que hay en Catalunya no cuentan con ninguna entrenadora.

Romper los techos de cristal

Por otro lado, en cuanto al liderazgo, el Plan actuará directamente sobre la accesibilidad de las mujeres a los puestos directivos, uno de los aspectos en los que actualmente hay más diferencias. A día de hoy, tan solo el 11% de las presidencias de federaciones están ocupadas por mujeres y el 17% en el caso de las vicepresidencias, mientras que hay 12 federaciones sin representación femenina en su junta directiva. Además, el 72% de directivos y gerentes del mercado laboral deportivo son hombres.

El presupuesto destinado a estas acciones tendrá en cuenta también iniciativas de ayuda como becas para deportistas, financiación de equipos y subvenciones para transporte así como en mejorar la competitividad. La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado durante la presentación del plan que este pretende “acelerar escenarios en los que el papel de la mujer en el mundo del deporte tenga un marco adecuado de desarrollo”. De la misma manera, ha asegurado que con esta iniciativa se pretende conseguir una mayor competitividad “tanto en la propia práctica como en la representatividad de las mujeres en las juntas vinculadas a los diferentes clubs y federaciones en Catalunya”.

Para realizar el seguimiento de las actuaciones del plan, se editará también una guía de implementación que indicará las reuniones periódicas con especialistas, tanto del ámbito del deporte como en igualdad de género, previstas para la evaluación. Asimismo, se llevará a cabo un análisis de diagnóstico para comprobar si los indicadores de la situación del deporte femenino mejoran gracias a las medidas del proyecto.