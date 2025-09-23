Un gol de Puado en el último suspiro premia la fe del Espanyol

El fantástico inicio de Liga del Espanyol vivió este martes otro episodio de emociones fuertes. Mereció ganar el cuadro perico al Valencia, pero estuvo a punto de perder. Solo la fe inquebrantable de un equipo maravilloso y lleno de corazón evitó una derrota que ya parecía cantada. El cabezazo de Javi Puado en el minuto 96 rescató un punto para los blanquiazules, que siguen en la zona alta de la Liga con 10 puntos de 12 posibles en su jardín de Cornellà.

No fue una victoria como las logradas ante Atlético, Osasuna y Mallorca, pero ese empate agónico solo puede interpretarse como un paso más de un equipo que transmite entusiamo y contagia su pasión. Finalizó el choque el Espanyol con 18 remates, 5 de ellos a puerta, mientras el Valencia disparó 5 veces y solo 2 entre los tres palos. Las dos acabaron dentro en una noche sin excesiva puntería de los blanquiazules que a punto estuvo de acabar en desgracia. El empuje del equipo, apoyado por casi 27.000 espectadores, obtuvo su recompensa antes de la visita del viernes a Montilivi, donde se prevé otro duelo estelar ante el Girona.

Tres cambios

Había ganas de mantener la magnífica racha en Cornellà y lograr el 12 de 12 en casa. Consciente de la acumulación de compromisos, Manolo optó por tres cambios en el once: Riedel entró por Calero, Pickel por Urko (aunque el suizo se ubicó en la mediapunta) y Kike García por Roberto. A los 17 segundos ya dio el primer aviso el cuadro catalán, aunque el obrero del gol estaba en fuera de juego. Enfrente, el Valencia plantó cara al cuadro catalán hasta obtener el premio del gol marcado por Danjuma tras un centro de Rioja.

Había pasado un cuarto de hora y el Espanyol se veía por debajo en su estadio, una circunstancia que enervó a los pericos. Se lanzó a por las tablas el equipo de Manolo y tuvo múltiples ocasiones. Solo la solvencia del meta Aguirrezabala y de los centrales Tárrega (colosal en una doble acción ante Puado y Pickel) y Diakhaby mantuvo en pie al bloque levantino. Dolan tuvo la última antes del descanso, pero el choque llegó al ecuador con ventaja visitante.

Kike García trata de superar al meta Agirrezabala, este martes en Cornellà. / Enric Fontcuberta / EFE

Dos goles idénticos

Necesitaba mover el árbol Manolo para agitar el guion y optó por Roberto en lugar de Pickel en el primer cambio perico. Con dos referencias arriba, el punta cordobés y Kike García, el Espanyol debía poner una marcha más en un inicio tibio de segunda parte. A balón parado llegó empate gracias a un córner lanzado por Expósito que Cabrera envió a la red. Duró poco la alegría, ya que el Valencia recuperó la ventaja con una acción idéntica a la del tanto perico. Hugo Duro cabeceó el saque de esquina que volvió a dejar en la lona a los pericos a media hora del cierre.

Persiguió el empate con todo el Espanyol, pero no había manera de encontrar el camino del gol. Kike García ejemplificó como nadie la mala fortuna de los pericos. El exjugador del Alavés erró una de las oportunidades más claras de su vida tras un pase de Roberto (m. 77). Tampoco acertó Puado, que falló con todo a favor ante Aguirrezabala (m. 92). Más suerte hubo en el último balón al área puesto por un formidable Expósito, cabeceado en primera instancia por Roberto y culminado por el capitán para llevar el éxtasis al estadio.