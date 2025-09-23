El Girona toma aire en San Mamés

Una crisis iba a terminar. O la del Athletic, con cuatro derrotas seguidas, sin marcar tampoco un gol, o la del Girona, que sólo tenía un punto de 15. Terminaron las dos. A medias. Medio punto de satisfacción y medio de frustración por el triunfo que acariciaron los gerundenses cuando mandaban en el marcador y el que soñaban los bilbaínos con una segunda mitad de ofensiva.

En La Catedral tomó aire el Girona, resucitó el Girona con un renovado espíritu, tras la inyección de la humildad inoculada po Míchel. Jugó el equipo concentrado y ordenado, sin pretensiones ni aires de grandeza, en el que despertó uno de los fichajes para marcar (Azzedine Ounahi) y uno de los líderes para parar. Paulo Gazzaniga apareció en la sexta jornada para sumar. Dos paradas suyas evitaron otro disgusto.

Lesión de Van de Beek

El delicado momento que asediaba obligó a los entrenadores a operar cambios en la alineación, para que la reacción brotara a partir de los nuevos. Seis hizo Valverde, que vio el duelo desde la tribuna, aún sancionado, y cinco introdujo Míchel, tres ellos forzado por las expulsiones de Vitor Reis y Witsel (entraron Francés y Van de Beek) y la convocatoria de Joel Roca para la selección española sub-20.

La reaparición del neerlandés fue efímera. A la media hora sufrió un desgarro en una carrera convencional, inocua, que le llevó directo a la enfermería. Van de Beek se llevó primero la mano al muslo y luego al talón de Aquiles de la pierna izquierda, del que fue operado en mayo. Como la situación se había agravado, Valverde concentró cuatro sustituciones en el descanso.

El problema no era la momentánea derrota con el gol de Ounahi, sino que el Athletic era un grupo insustancial, sin alma, al que controlaba bien el Girona, simplemente apelando al orden y a la concentración. El trallazo del interior marroquí, ante el que Unai Simón no reaccionó hasta ver el balón en la red, insufló una valiosa dosis de tranquilidad para no despistarse con el ambiente de San Mamés. Hubo más ruido que fútbol y el panorama no incomodó a un Girona sin más pretensiones que puntuar.

Vladyslav Vanat se lamenta de un remate fallido en el primer tiempo. / AFP7 vía Europa Press

San Mamés convulsiona

Era la segunda intervención de Ounahi y tardó hasta el minuto 9. Segundos antes había habilitado a Vanat, en su única aparición, olvidado como un náufrago arriba, que provocó el silencio hasta que la bola se perdió fuera. También salió fuera el segundo intento, al cabo de una hora, en una jugada que se invalidó por fuera de juego.

Por entonces, el Girona ya andaba más apurado porque creía que el Athletic era más fiero con un tercio del equipo renovado. Bastó que Jauregizar interceptara un pase de Bryan Gil y soltara un latigazo para empatar. San Mamés convulsionó. Marcado el primer gol en cinco partidos, la victoria se acercaba. No hasta el punto de atraparla. Gazzaniga se agrandó en dos despistes defensivos ante Vivian y Berenguer, los únicos, y dio al Girona una bocanada de oxígeno.