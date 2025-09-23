Entradas F1 Madrid 2026: dónde y cuándo comprarlas y precio

La Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026. Entre el 11 y el 13 de septiembre, los coches de la F1 recorrerán el circuito urbando que se está construyendo en el distrito de Valdebebas, en el entorno de Ifema y de la ciudad deportiva del Real Madrid. Será el regreso de la F1 a Madrid después de 45 años, pues fue en 1981 cuando se disputó el último GP de España en el circuito del Jarama.

Las entradas para poder presenciar el evento en vivo ya se han empezado a poner a la venta para clientes de algunos de los patrocinadores de la F1, como Amex y Santander. Una preventa para poder disfrutar de la acción en el circuito urbano de 5,4 kilómetros que convivirá en el calendario con el tradicional Gran Premio que se disputa todos los años en Montmeló.

Cuándo comprar entradas para F1 Madrid

Para el público general, la venta de entradas para el GP de España 2026 de F1 en Madrid comenzará este martes 23 de septiembre a partir de las 22.00 horas. Los interesados, pueden ingresar desde ya mismo en la lista de espera, que según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya contaba con 235.000 personas el pasado jueves. La compra se realiza en la página web oficial del circuito.

Precio de las entradas de F1 Madrid

En función del bolsillo de cada uno y de cómo quiera vivir la experiencia, hay diferentes opciones para comprar entradas. Las más asequibles, las de la llamada 'pelouse', las áreas verdes del circuito, tienen un coste de 195 euros por persona. Quien quiera mayor comodidad o una visión directa de la línea de meta, tendrá que rascarse más la cartera. Las entradas más caras con las de la tribuna de la recta principal, a un precio de 799 euros por persona.