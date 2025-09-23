El Barça pierde a Gavi media temporada: de cuatro a cinco meses para recuperarse

Un mazazo para Gavi, para Hansi Flick y para el Barça. La operación a la que ha sido sometido el futbolista andaluz se saldó con el peor resultado posible: entre cuatro y cinco meses de convalecencia para reaparecer. El "corazón" del equipo, o uno de ellos, dejará de latir por un tiempo significativo en el vestuario y en el césped. Media temporada se pierde Gavi por la segunda lesión en la misma rodilla de la que fue operado.

De nuevo ha pasado por el quirófano para ser sometido a una artroscopia. La intervención no era tan grave como la primera, cuando el doctor Joan Carles Monllau tuvo que reparar la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en la rodilla derecha el 19 de noviembre de 2023 jugando con la selección. Fue intervenido nueve días más tarde por el doctor Joan Carles Monllau, que reparó el ligamento cruzado anterior y suturó el menisco, también dañado.

Gavi, en la grada del Johan Cruyff durante el Barça-Getafe. / Dani Barbeito / SPO

Tres semanas de esperanza

El médico ha tenido que suturar de nuevo ese menisco para que Gavi lo preservara. Es la técnica actual para evitar futuras secuelas en la articulación si se extirpara, lo que exige, en cambio, más tiempo para la rehabilitación. El parte oficial del Barça ya aventura que el periodo de baja oscila entre los cuatro y los cinco meses.

El origen de la lesión se sitúa el 30 de agosto, en el entrenamiento previo al Rayo-Barça. Gavi empezó la sesión pero no la acabó. Tras realizar una acción, notó un dolor y paró. Quedó descartado para la cita de Vallecas y el primer pronóstico aventuraba dos semanas de baja y la perspectiva de que reapareciera ante el Valencia. El tratamiento conservador que soslayara la artroscopia no funcionó. Se amplió el plazo una semana más y tampoco. Persistían las molestias al forzar según qué movimientos. La intervención acabó siendo el único remedio para recoser el cartílago y reparar la lesión. La segunda de carácter grave que padece el joven futbolista andaluz (21 años), por tratarse de la misma articulación y por el tiempo que le tendrá parado.

La previsión apunta a su regreso entre enero y febrero. Media temporada se perderá con el Barça, y esa larga ausencia pone en peligro el concurso de Gavi en el Mundial de 2026, aunque tendría tiempo para alcanzar su mejor forma. El traumatismo anterior, por el que estuvo 11 meses de baja (reapareció el 20 de octubre de 2024), le hizo perder la Eurocopa de Alemania.

SIn Gavi ni Fermín viajará el equipo azulgrana a Oviedo. Flick ha perdido dos interiores de golpe, lo que concede directamente la titularidad a Dani Olmo y Pedri. Otro recambio pasaría por reconvertir a alguno de los mediocentros, caso de Frenkie de Jong o Marc Casadó.